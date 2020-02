Il piccolo Quaden "Mamma aiutami non voglio più vivere" Le parole di un bambino di 9 anni che si è rivolto alla madre disperato, stanco di tutti gli episodi di bullismo dovuti alla sua condizione.

La madre di Quaden, un bambino di 9 anni di Brisbane, ha registrato un video nel momento in cui piangeva sconsolato in macchina perché non riusciva più a sopportare il trattamento ingiusto che riceveva. Yarraka Bayles, madre del bambino, ha pubblicato le scene mercoledì scorso provocando confusione nelle reti.

Al ragazzo è stata diagnosticata l’acondroplasia, un tipo di nanismo, le sue condizioni lo hanno reso oggetto di presa in giro e ha supplicato sua madre di aiutarlo perché non voleva più vivere. Di fronte a una situazione così dolorosa, ha voluto pubblicare le parole di suo figlio, che non condivideremo perché possono danneggiare la sensibilità, esortare altre persone a vedere le conseguenze dell’abuso.

Ciò che Yarraka non immaginava erano i numerosi messaggi di sostegno che avrebbero ricevuto, le star dello sport e il mondo dello spettacolo hanno parlato a favore del bambino. La famiglia ha ringraziato per tutta la solidarietà ricevuta da personaggi pubblici e migliaia di utenti sui social network.

“A causa del grande numero di messaggi che abbiamo ricevuto, al momento non possiamo rispondere a tutti, abbiamo bisogno di tempo per elaborare questo come famiglia e vorremmo chiedere ai media di rispettare il nostro desiderio. Al momento non stiamo rispondendo ad altre chiamate “, ha detto la madre.

“Grazie ancora a tutti, Quaden sente l’amore che gli hanno inviato e ora ha bisogno di un buon riposo. Stiamo incontrando le persone appropriate, con le autorità che possono apportare modifiche e assumere una posizione corretta di fronte a trattamenti ingiusti a scuola “, ha detto la madre.

Quaden ha ricevuto l’opportunità di incontrare la squadra All Stars dell’NRL al Cbus Stadium di Gold Coast dove sabato giocheranno contro l’All Stars Maori. Il team di All Stars ha registrato un video dedicato al ragazzo per esprimere che sono dalla sua parte.

“Vogliamo solo augurarti il ​​meglio, fratello, sappiamo che stai attraversando un momento difficile, ma siamo con te. Ti supportiamo, siamo qui per supportarti amico. Vogliamo solo assicurarci che tu stia bene. ” Nel messaggio lo invitano allo stadio: “Ti vogliamo vicino, vogliamo che ti unisca a noi per il fine settimana.”

Il piccolo ha ricevuto segni di conforto e sostegno anche dagli Stati Uniti e da diversi paesi in Europa.”È nostra responsabilità come genitori educare i nostri figli ad essere gentili, rispettosi e compassionevoli l’uno con l’altro, indipendentemente dal loro aspetto, sesso, religione, razza e tutto ciò che ci rende diversi”, ha detto un utente.

Yarraka ha detto che cerca di mantenere privati ​​i momenti angoscianti che sta vivendo suo figlio, ma questa volta ha sentito di non avere altra scelta che renderlo pubblico. “Cerchiamo di essere il più forti e positivi possibile e condividiamo solo i punti salienti, ma è così che il trattamento irrispettoso a scuola colpisce un bambino di nove anni “, ha detto la madre.