Il piccolo Raniero si è spento per sempre a soli 7 anni, la notizia ha gettato nello sconforto tantissime persone. Ha lottato per tanto tempo contro le sue condizioni di salute, potendo sempre contare sull’amore e l’affetto della sua mamma Federica e del suo papà Daniele.

Il cuoricino di Raniero si è fermato lo scorso 26 giugno e la notizia si è rapidamente diffusa. Aveva compiuto da poco 7 anni e il web lo aveva conosciuto grazie all’iniziativa Babbo Natale giallorosso. Le foto, mentre era in braccio ai comici I Lesionati, erano diventate virali sui social. Le stesse foto che oggi invadono le bacheche di tutti coloro che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta.

Anche il gruppo comico ha scelto di dirgli addio attraverso uno straziante post su Facebook:

Vola in alto più che puoi nostro adorato Raniero, piccolo grande guerriero di una guerra impari di fronte alla quale la vita ti ha messo davanti sin da subito, sfidandoti. Grazie per averci insegnato a non mollare mai e a combattere la vita per sempre, con tutte le forze, fino alla fine, senza mai lamentarti. Hai affrontato la malattia, quel dannato mostro che ti ha portato via, come un vero leone. Eppure eri solo un bambino, un piccolo bimbo che come tutti i bambini voleva solo ridere, correre, imparare e giocare e l’hai fatto fino alla fine, nonostante tutto.