Un’altra terribile notizia è arrivata nelle ultime ore, da Leamington, nel Regno Unito. Romeo Teixera, è deceduto. Aveva un tumore alla testa di dodici centimetri, ma a causa della tarda diagnosi, per lui non c’è stato nulla da fare. Per i medici era solo influenza.

Una vicenda terribile, che ha spezzato i cuori di tutti, ma soprattutto dei suoi familiari, che ancora oggi non riescono proprio a trovare una spiegazione a tanto dolore.

Secondo le informazioni, il piccolo Romeo, a gennaio ha avuto cinque convulsioni. I genitori lo hanno portato subito in ospedale ed i medici dopo averlo sottoposto ad una visita, lo hanno rimandato a casa.

Per loro, il piccolo aveva solo un po’ di febbre, ma nulla di grave. La vera diagnosi per questa famiglia, è arrivata a giugno del 2019, quando grazie ad un esame approfondito è venuto fuori che il piccolo Romeo, era affetto da un tumore al cervello di dodici centimetri.

E' proprio a questo punto che è iniziata la salita per la madre ed il padre, che erano sempre in ospedale e sono stati costretti a vedere il loro bambino, con tutti gli effetti collaterali della chemioterapia.

Purtroppo, nonostante il disperato tentativo di salvargli la vita, per il piccolo non c’è stato più nulla da fare. Infatti il trenta dicembre del 2019, il suo cuore ha cessato per sempre di battere.

La madre ed il padre, credono che se avessero fatto prima la diagnosi, per il loro bambino ci sarebbero state molto più probabilità di sopravvivere e di combattere il tumore.

Il padre, Leandro, ha raccontato: “Un giorno sono tornato a casa da lavoro e Romeo, ha provato a fare un passo ed è subito caduto. A gennaio, ha avuto cinque convulsioni in due ore, quindi sin da subito abbiamo pensato che qualcosa non andasse. Alla fine, ci hanno detto che aveva un tumore al cervello di dodici centimetri.”

Una notizie terribile, che ha spezzato i cuori di tutti.

