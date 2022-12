Si è ripulita per bene, ha mandato via la colf, ha prenotato un albergo e si è data alla fuga. Per il pm Diletta Miatello era lucida

La difesa di Diletta Miatello parla di uno stato di salute mentale drammatico, ma non è ciò che crede il pm.

Davanti al Gip di Padova, che ha convalidato il fermo, la 51enne ed ex vigilessa, si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

A puntare il dito contro di lei, è stata la sorella minore Chiara, che ha trovato il corpo senza vita della madre in camera da letto, avvolto in un piumone e il padre, agonizzante e coperto di sangue, al piano inferiore. L’uomo si trova attualmente ricoverato in fin di vita e sarebbe stato proprio lui a dire, con le sue ultime forze, a Chiara che era stata la sorella Diletta.

Il legale parla di una persona instabile con la quale non si riesce a comunicare. Diletta Miatello era in cura in un centro di salute mentale.

Tuttavia, secondo il pm, la donna era lucida al momento del delitto. Ha mostrato un comportamento freddo e consapevole.

Secondo una prima ricostruzione delle autorità, dopo aver tolto la vita alla madre e ridotto in fin di vita il padre, che forse credeva ormai deceduto, Diletta Miatello è tornata nella sua parte dell’abitazione. Si è fatta la doccia, ripulendosi accuratamente. Si è disfatta dei vestiti incriminati, il mattino ha mandato via la colf, dicendole che i genitori stavano ancora riposando e poi si è messa in viaggio ed ha prenotato una stanza d’albergo.

Un comportamento, agli occhi del pm, lucido e ragionato. Nonostante questo, l’intenzione degli investigatori e della difesa, è quella di richiedere una perizia psichiatrica sull’ex vigilessa. Saranno esaminate anche tutte le cartelle cliniche del centro di salute mentale che l’aveva in cura.

Per ora, l’unico movente plausibile, è quello economico. Diletta si era separata, il suo bambino era stato affidato al papà, aveva perso il lavoro e spesso chiedeva soldi ai due anziani genitori. La colf ha raccontato che il papà aveva subito un infortunio e non poteva camminare bene. Per questo non era ancora andato a ritirare i soldi.