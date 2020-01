Il poliziotto buono Un immigrato cercava di vendere i suoi dolci per strada. Ad un certo punto arriva un ufficiale, che in questi casi dovrebbe confiscare la merce e chiedere all'uomo di andarsene, ma l'ufficiale ha fatto qualcosa di inimmaginabile. Il venditore si è ritrovato in lacrime mentre un passante ha registrato tutta la scena

Diventare un immigrato, non è semplice. Ma la violenza, la povertà e i cattivi sforzi del governo possono costringere più di una persona a lasciare la propria vita per iniziarla in un paese straniero. Il problema è che nella maggior parte dei casi non è facile, e l’immigrato è costretto a svolgere un lavoro qualunque per guadagnarsi il pane quotidiano.

Questo panorama è molto difficile da comprendere per alcuni, spesso lo straniero può essere vittima di un certo rifiuto. Tuttavia, c’è sempre un’anima generosa disposta ad aiutare.

Questa volta è stata la buona azione di un agente di polizia che ha toccato tutti sui social network. L’agente di polizia, Gustavo Rangel, non riuscì a contenere il suo spirito altruistico quando vide un venezuelano che vendeva torte per strada.

Il fatto è avvenuto sabato 7 dicembre 2019 nella comunità di São José a Santa Catarina, in Brasile. Qualsiasi rappresentante dell’ordine avrebbe parlato con il venditore con l’intenzione di confiscare la merce, e chiedere che l’uomo se ne andasse, ma il signor Rangel ha deciso di applicare una strategia diversa.

Il poliziotto ha deciso di acquistare tutte le torte venezuelane per non farlo tornare a casa a mani vuote.



Apparentemente, lo straniero spiegò a Gustavo che stava vendendo cibo per necessità, e che non aveva abbastanza soldi per pagare l’affitto del luogo in cui viveva. Gustavo non solo acquistò la merce, ma gli diede anche denaro extra per pagare il suo canone mensile.

Con la piena conoscenza della situazione che stanno attraversando nel suo paese, questo brasiliano ha deciso di fare la sua buona azione natalizia. In genere, questo venditore si reca vicino a una filiale della Caixa Econômica Federal nel quartiere di Barreiros, per vendere i suoi dolci.

Con i soldi che raccoglie quotidianamente, non solo paga l’affitto, ma mantiene anche le sue due figlie. È la prima volta che qualcuno compie un gesto così significativo con lui. La notizia è arrivata sui social network grazie a uno spettatore che ha deciso di condividere un paio di fotografie del momento, insieme a una breve recensione. Immediatamente, gli utenti di Internet si sono commossi dalla situazione, ed è stato attraverso di loro che è stata rivelata l’identità dell’ufficiale.

“Penso che ognuno di noi possa sempre fare del bene a qualcuno! Anche una parola, un atteggiamento, o un buon giorno, può cambiare la vita “, ha scritto un utente su Facebook. Siamo lieti di sapere che, nonostante tutte le difficoltà che possono sorgere, ci sono sempre persone amichevoli disposte ad aiutare in questo mondo. Né la tua professione, né una divisa o una medaglia diranno di più su di te, di quanto possa dire un’azione come questa.