Le indagini sulla morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello si sono concluse, ma Daniele Mondello non ha intenzione di fermarsi. Il padre e marito, che da un anno cerca la verità, avrebbe voluto un finale diverso.

Chiede alla Procura di far fare degli esami ai consulenti, il dottore Lavorino e il medico Della Valle. Si tratta esami in 3D sul corpo di Viviana che potrebbero aiutare a scoprire la verità. Più volte Daniele Mondello ha denunciato le modalità di ricerca e gli errori commessi dalla scomparsa al ritrovamento del corpo senza vita di Viviana e dei resti del piccolo Gioele.

Dopo la notizia della deposizione della consulenza della Procura e la richiesta di archiviare il caso, Daniele ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Facebook.

Il post di Daniele Mondello

È passato esattamente un anno da quella mattina in cui vi vidi per l’ultima volta. Dopo quegli sguardi, quella colazione, quella mattinata apparentemente normale, tutto è cambiato. Ogni istante è stampato nella mia mente. Tutto normale, finché non ricevetti quella chiamata ed iniziò la fine di ogni cosa. Nelle due settimane successive ho pensato qualunque cosa, messo sottosopra ogni luogo possibile per trovarvi. Tenevo dentro di me accesa quella speranza che fosse tutto a posto. Ma poi ti hanno ritrovata amore mio e da lì inizio a prendere coscienza di ciò che stava succedendo.

L’uomo ha poi parlato della sua lotta e la sua determinazione nello scoprire la verità.

Ma non mi fermo, non riesco ad accettare nulla di tutto questo. A distanza di un anno non riesco ad accettare come sia cambiato tutto in pochi istanti.