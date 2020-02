Il povero venditore di fiori Nessuno comprava i fiori del povero nonnino. Improvvisamente si avvicina un ragazzo, gli si spezza il cuore a vedere l'anziano triste e decide di fare qualcosa di bellissimo

Per molte persone, il 14 febbraio rappresenta molto di più che avere la persona amata per augurarvi un felice giorno di amore e amicizia. Altri pensano di non aver bisogno di un giorno speciale durante l’anno per dire al loro partner o ai loro amici quanto siano importanti nella loro vita. Ma non c’è dubbio che un’usanza diffusa è che gli uomini sorprendono le loro amiche con ciò che piace tanto a una donna: i fiori.

Ecco perché è il giorno in cui venditori ambulanti e fioristi “fanno il loro agosto” offrendo una varietà di regali e ornamenti floreali per tutti i gusti. D’altra parte, nascono storie che a volte finiscono per strapparci il cuore e fortunatamente i social network diventano i nostri migliori alleati per dare loro visibilità e fare qualcosa per cambiare le cose.

Fu K Hock, che rese pubblico il dramma di un nonno che vendeva fiori, intorno a questa data del 14 febbraio, a Querétaro (Messico) . Ma il suo cuore si spezzò in due quando lo incontrò per strada e vide la tristezza sul suo viso perché non vendeva nulla.

Il nonno trascorre gran parte della sua giornata davanti a Super Q, su Revolution Avenue e Carrillo Clinic «Ciao amici di Querétaro, vi chiedo aiuto per condividere questa immagine», inizia il messaggio accanto alla triste fotografia che presto è diventata virale.

La pubblicazione è stata condivisa quasi 10.000 volte in meno di 5 giorni

Il giovane ha dichiarato nella sua pubblicazione che il nonno vende bellissime sule ed erbe aromatiche. Lui stesso lo vide stare davanti al Super Q cercando di vendere i suoi fiori a mezzogiorno, ma quando tornò alle 8 di sera, il vecchio era ancora lì, non aveva venduto quasi nulla.

“Ero molto triste di vederlo da solo e senza aver raccolto praticamente niente di denaro”, ha confessato il giovane. Poi si offrì di regalargli delle monete e il nonno voleva consegnargli i suoi fiori, ma logicamente non li accettò. “Gli ho chiesto di continuare a venderli, mi ha ringraziato ma la sua faccia è ancora triste”, aggiunge.

“Spero che condividere questa pubblicazione lo aiuti a portare cibo a casa sua, a volte si trova lì e altri giorni più vicino al mercato di Santa Monica”, conclude nel suo appello alle reti.

Molti utenti furono spostati e l’ondata di commenti non tardò ad arrivare. Alcuni hanno detto che avrebbero comprato fiori dal nonno il giorno stesso. E altri hanno esortato questo atto non solo una volta, ma la cosa davvero bella sarebbe che il povero avesse sempre dei clienti.