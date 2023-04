Maurizio Fugatti commenta la decisione del Tar, che ha annullato la sua ordinanza per l'abbattimento dell'orsa Jj4: "Chiederemo la revoca"

Dopo la decisione del Tar di Trento, che ha annullato l’ordinanza per l’abbattimento dell’orsa Jj4, parla il presidente Maurizio Fugatti.

Ha voluto far sapere che non rinunceranno ad abbattere l’animale che ha messo fine alla vita di Andrea Papi. Nel frattempo, procederanno con la cattura dell’orsa, azione consentita anche dal Tar. Poi, verrà richiesta l’immediata revoca, attraverso i suoi avvocati, del decreto del tribunale amministrativo.

Parole, quelle di Fugatti, che hanno scatenato la rabbia di molte persone:

Il decreto del Tar è sorprendente di fronte al decesso di una persona. Da parte nostra ciò che ci preoccupa è la sicurezza dei cittadini e le scelte fatte fino ad ora vanno in quella direzione. Noi possiamo chiedere la revoca del decreto, fornendo le documentazione richieste che riteniamo di poter depositare entro lunedì prossimo. Questa sentenza permette comunque di procedere alla ricerca e cattura dell’orsa perché dice che il Corpo forestale può continuare il suo lavoro nel monitoraggio e cattura mentre vengono valutati i documenti.

Dove verrà portata Jj4?

Cosa accadrà dopo la cattura dell’orsa? Maurizio Fugatti ha aggiunto che Jj4 verrà portata al Centro di recupero della fauna di Casteller.

Dopo la triste vicenda di Andrea Papi, è scoppiata una vera e propria polemica. L’Enpa e la Lav sono subito intervenute a sostegno dell’animale. Anche la stessa madre di Andrea Papi ha espresso il suo pensiero attraverso una lunga lettera. La donna ha fatto presente che abbattere l’orsa non le ridarà suo figlio e che la colpa non è di Andrea e non è dell’orsa. La colpa è di chi avrebbe dovuto agire e controllare la situazione prima che si arrivasse ad una tragedia del genere.

La Lav si è resa disponibile ad occuparsi del trasferimento di Jj4 in un santuario protetto, dove non potrà fare del male a nessuno. Attraverso i suoi legali, ha presentato una proposta formale, ancora in attesa di una risposta.