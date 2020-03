Il principe Carlo d’Inghilterra è positivo al Coronavirus Il principe Carlo d'Inghilterra è positivo al Coronavirus: Il tampone è risultato positivo al COVID-19, a darne notizia è la casa reale attraverso un comunicato

Il principe Carlo d’Inghilterra è positivo al Coronavirus, l’erede al trono del regno d’Inghilterra. Nelle ultime ore, è stato comunicato il risultato del tampone del reale, il quale ha confermato la positività al covid-19 dopo che in questi giorni aveva manifestato diversi sintomi.

Dopo la positività del principe Alberto di Monaco, ecco arrivare un’altra positività tra i reali. Il principe Carlo è il primo nella royal family d’Inghilterra ad aver contratto il virus. Pochi giorni fa, inoltre, era stata la notizia della positività di un dipendente di Bukingham Palace ed ecco qui anche la positività di uno dei reali. Il principe in questi giorni aveva mostrato i primi sintomi. Si tratta si sintomi lievi, tipici della malattia, ma al momento le sue condizioni rimangono stabili.

Il tutto è stato comunicato attraverso il portavoce della casa britannica in un comunicato stampa. È stato sottolineato anche che il test è stato fatto anche alla moglie del principe, la Duchessa di Cornovaglia, che però è risultata negativa. Da quanto, però, rivelano alcune fonti, l’erede al torno 72enne della casa reale britannica era già da un po’ in isolamento in Scozia, dopo che i primi sintomi si erano manifestati.

Sarebbe questo, tra le case reali del mondo, il secondo caso, ma il primo per quanto riguarda la casa reale inglese.