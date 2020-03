Il professore buono La foto del professore che fa lezione con una bambina in braccio ha fatto il giro del web. la storia che si nasconde dietro ha commosso i cuori di migliaia di persone

Senza dubbio, l’educazione è un tassello essenziale per la costruzione di una società e ci sono persone che insegnano non solo con le loro conoscenze, ma dando l’esempio. In questo modo, un professore universitario ha insegnatoe dato una grande lezione di umanità tenendo in braccio il bambino di uno studente mentre prendeva appunti.

Nathan Alexander è professore di matematica al Morehouse College di Atlanta e viene elogiato per il suo bellissimo gesto. Venerdì scorso, 1 marzo, l’insegnante ha stupito completamente la sua classe con il bambino di uno studente appeso al petto.

Il padre della creatura non aveva nessuno che si prendesse cura della bambina, quindi ha frequentato le lezioni con lei, ma non avrebbe mai immaginato che Nathan sarebbe si sarebbe offerto come babysitter durante la sua lezione di matematica. Questo professore lavora presso l’istituzione dal 2017 e le settimane scorse ha tenuto più di una lezione: Nathan ha deciso di tenere la bambina nel marsupio e accarezzarla con una mano, mentre con l’altra scriveva alla lavagna.

La scena emotiva è stata condivisa da un altro studente del nobile professore sulla sua pagina Facebook. L’utente Nick Vaghn ha deciso di condividere alcune immagini insieme a una breve spiegazione della scena. In breve tempo, la notizia divenne virale e le reazioni iniziarono a piovere.



“Lo studente è venuto a lezione con suo figlio oggi perché non aveva una babysitter o nessun altro che si prendesse cura di lui mentre era in classe”, inizia l’utente post Nick Vaughn. Secondo la pubblicazione, l’insegnante non ha avuto problemi con la presenza della bambina in classe. Al contrario, Nathan decise di aiutare il giovane padre e sostenere la creatura in modo che potesse prendere comodamente i suoi appunti.

” Nessun problema, in realtà lo terrò in modo che tu possa prendere appunti meglio in classe.” E lo fece, infatti non solo insegnò a tutta la classe con la bambina tra le braccia, ma rimase anche dopo la lezione aiutando quelli con domande sull’argomento della classe con la piccola ancora tra le braccia come si vede nella foto “, spiega il post di Facebook.

Non c’è dubbio che il valore di questo insegnante vada oltre la sua conoscenza e il suo dolce gesto abbia motivato e commosso molti. In effetti, la sua qualità umana è stata elogiata nella pubblicazione Facebook dello studente, che ha notato che per quel tipo di dettagli si sente ancora più orgoglioso di appartenere a quella scuola.

Morehouse College è una scuola per uomini storicamente neri ad Atlanta, in Georgia. Quindi il gesto di Nathan ha un impatto notevole su questa comunità. Più di 6.000 persone hanno reagito al post, che è stato condiviso più di 22.000 volte. Vaghn ha anche deciso di commentare l’evento sul suo Twitter.

‘Il mio insegnante NATHAN ALEXANDER ha detto: “La terrò in modo che tu possa prendere bene gli appunti!” “ha scritto Nick Vaghn Inoltre, altri studenti hanno deciso di mostrare il loro affetto per Nathan, attraverso diversi messaggi di supporto.