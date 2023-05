A raccontare gli ultimi istanti di vita di Kevin Murataj, è stato il suo professore, testimone della tristissima scena. Il 19enne ha perso la vita al termine di una cena di classe, organizzata in vista della maturità, con i compagni e due insegnanti.

Tutti insieme hanno trascorso una serata alla pizzeria Stadio di Lignano Sabbiadoro, tra risate e racconti dell’anno scolastico. Al termine della cena, sono usciti per strada per salutarsi e raggiungere i propri mezzi. Gli studenti avevano deciso di proseguire la serata in discoteca, ma nessuno si aspettava che sarebbe accaduta quell’indimenticabile tragedia.

Kevin sorrideva, mentre attraversava le strisce pedonali. Quell’ultimo sorriso che gli amici e i due insegnanti non dimenticheranno mai. Una vettura, guidata da un ragazzo di 21 anni, è arrivata all’improvviso e lo ha investito. I compagni sotto choc hanno allarmato il 118 e il 19enne è stato subito trasportato in ospedale. Purtroppo i medici non hanno potuto far nulla, il suo cuore si è fermato poco dopo.

Il racconto del professore di Kevin

A raccontare i suoi ultimi istanti di vita, è stato uno dei due insegnanti, Christian Tam:

Eravamo assieme, stavamo attraversando la strada per andare verso le automobili parcheggiate nel piazzale dello stadio. Proprio in quel momento, pochi attimi prima dell’investimento, Kevin stava sorridendo. Avevamo appena finito di cenare, poi i ragazzi sarebbero andati in discoteca. Attorno al tavolo avevamo ricordato tanti episodi di questi anni di scuola, tanti aneddoti, avevamo riso, scherzato.

Il professore ha ricordato Kevin come un ragazzo con la testa sulle spalle, che sognava di andare alla facoltà di ingegneria. Aveva un carattere forte, diverse volte aveva discusso in classe con compagni e insegnanti, ma sempre con rispetto.

Avevano organizzato quella cena in vista della maturità, poi le loro strade si sarebbero separate per iniziare un nuovo capitolo delle proprie vite. Quella di Kevin, purtroppo, è stata spezzata troppo presto.