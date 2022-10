Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari di Francesco D’Aversa e Sofia Mancini. Il cognato in un’intervista con Il Corriere della Sera, ha parlato di come era il ragazzo ed anche della gioia che provava nel conoscere la sua giovane 20enne.

Per tutti è arrivato il momento di fare i conti con il triste epilogo. Alfonso Dolgetta marito della sorella di Francesco, Serena, ha voluto parlare dei suoi sogni e dell’amore che provava per il suo lavoro. L’uomo ha dichiarato:

Francesco è partito da casa per fare un’esperienza in giro per le città, per imparare metodi nuovi e per fare le pizze. Lui, è nato e cresciuto a Taranto, poi, dopo la separazione dei genitori, è venuto in Piemonte dove vive la madre.

Aveva fatto i primi passi lavorativi con me, nel mio ristorante. Un anno e mezzo fa era venuto a Verona, anche per stare vicino al papà che è a Venezia. Ha avuto la possibilità di iniziare entrare nella catena ‘Don Pepe’ ed ha iniziato a lavorare lì.