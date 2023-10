Il racconto della soccorritrice del 118, intervenuta in casa di Alessia Pifferi: “Ho preso il suo telefono e ho capito tutto”

Michela Leva è una delle operatrici del 118 intervenuta in casa di Alessia Pifferi, il giorno del ritrovamento della piccola Diana. Ha raccontato cosa è accaduto dentro quella casa e la bugia della donna, che in poco tempo è stata smascherata da lei stessa.

È arrivata in quell’appartamento di Milano insieme ai suoi colleghi, la piccola Diana era già senza vita. Alessia ripeteva che la figlia era con la babysitter e che doveva chiamarla. Ecco il racconto di Michela Leva durante la trasmissione Quarto Grado:

Non appena sono entrata nell’appartamento, mi sono avvicinata alla culla per avere quello che in gergo si chiama colpo d’occhio, ovvero una prima impressione della situazione. I biberon non li ho visti, sono sicura che non fossero nel lettino. Mi sono avvicinata alla culla e ho visto che aveva le manine necrotiche e i piedini neri. Quindi sono andata in salotto per porre alcune domande ad Alessia. Continuava a ripetere di essere una brava madre. Poi quando l’ho accompagnata in bagno, mi diceva che si sentiva in colpa per essersi fidata di questa ipotetica baby sitter.