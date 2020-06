Il racconto di Camillo Villegas, il famoso golfista, sul tumore che ha colpito la figlia Il famoso golfista, Camillo Villegas, ha deciso di raccontare cosa sta vivendo, da quando è stato diagnosticato il tumore alla figlia

Il famoso golfista, Camillo Villegas, di origini colombiane, ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare ciò che sta vivendo con la figlia Mia, di 20 mesi, dopo la scoperta del tumore. I campanelli d’allarme, per loro, sono arrivati quando hanno notato che la piccola non era più solare e socievole come prima, ma piangeva spesso.

I medici del Nicklaus Children’s Hospital, di Miami, sin da subito hanno capito che in lei c’era qualcosa di strano e per questo l’hanno sottoposta a tutte le analisi ed i test del caso.

Quando è arrivata la diagnosi, i genitori sono rimasti sconvolti. La piccola Mia è affetta da un doppio tumore alla testa e alla spina dorsale.

Il percorso che la famiglia ha dovuto e deve ancora sostenere non è affatto semplice. La bimba è stata sottoposta ad un delicato intervento, ma durante i controlli successivi, è venuto fuori che le cellule tumorali erano tornate, ma più aggressive di prima.

Ora sta facendo un ciclo di chemioterapie, per capire come riuscirà a reagire al trattamento. Il papà, Camillo Villegas, ha deciso di rompere il silenzio e in un’intervista ha dichiarato:

“Abbiamo capito che c’era qualcosa che non andava a marzo, perché Mia era cambiata in peggio: piangeva sempre, ma soprattutto non era più la solita bimba solare di sempre, era priva di forza e non aveva più il suo classico entusiasmo.

Dopo tutte le analisi ed i test, è venuta fuori la realtà. Per questo abbiamo subito sostenuto l’intervento, ma la diagnosi è stata feroce: le masse tumorali si erano fatte ancora più aggressive. Adesso stiamo sottoponendo Mia a cicli di chemioterapia.

Vedere lottare una bambina così piccola per la propria vita, è qualcosa di inaccettabile e difficile da spiegare. Mia moglie ha insistito per farmi tornare a giocare. Ora infatti, sto partecipando al torneo Korn Ferry Challenge: mi ha detto vai e divertiti, il golf è la tua vita. Non so dove sia la mente in questi momenti, ma so per certo dov’è il mio cuore.”

Camillo Villegas, è molto conosciuto nel suo sport. È riuscito anche a vincere 4 tappe del PGA tour.