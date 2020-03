Il ragazzo 21enne si avvicina all’anziana signora, e comincia a cantarle una serenata Il ragazzo 21enne sconosciuto si avvicina all'anziana signora, le prende la mano e comincia a cantarle una serenata davanti a tutti. Il suo gesto ha conquistato migliaia di utenti, ecco perché lo ha fatto

Non si può negare che San Valentino si presta a un uso commerciale, ma è anche un’occasione speciale da condividere con il partner o gli amici. Tuttavia, alcune persone lo trascorrono da soli, come una anziana donna in Messico, alla quale un cantante di strada ha dato la sua voce e compagnia quel giorno.

Juvan è un 21enne che vive in un quartiere di Guadalajara, in Messico. Ha una voce prodigiosa e melodiosa che fa innamorare solo ad ascoltarla. L’uomo usava il suo prezioso talento per guadagnarsi da vivere per le strade della città cantando bellissime serenate.

Venerdì 14 febbraio uscì come al solito per cantare e trovò Dona Estela, una dolce donna di 81 anni con lo sguardo di una ragazza, seduta in una caffetteria. Era sola, e il gentile giovane uomo gli si avvicinò con un’idea in mente, voleva dedicare una serenata all’anziana donna.

AAXA07l-EoXrXOAX

Il cantante si avvicinò a chiederle con molta dolcezza , se mai in vita sua qualcuno le aveva cantato una serenata. “No”, rispose la dolce anziana. Juvan le chiese se voleva che cantasse una canzone, e lei annuì immediatamente. Indubbiamente, si avvicinò alla persona giusta, Juvan voleva solo dare un momento di felicità alla vecchia signora che sicuramente non l’aveva mai avuta in quel modo.

Il viso della donna esprimeva la gioia e la tenerezza che provava per essere presa in considerazione in un modo così bello. Non era l’unica eccitata, lo era anche il giovane e tutti coloro che hanno assistito al bellissimo momento . Il video in cui è stato registrato il momento è stato caricato sui social network e presto è diventato virale.

Gli utenti si sono commossi nel vedere il volto espressivo e gentile della signora Estela, mentre le frasi melodiose scorrevano nell’ambiente. “Volevo davvero regalarle una bellissima serenata piena di amore. Spesso pensiamo che le persone abbiano sperimentato dettagli come questi, ma oggi mi sono reso conto che non è così. Mi sento davvero privilegiato per aver portato a termine questa missione “, ha detto il felice interprete.

Ma Juvan è consapevole che il giorno dell’amore e dell’amicizia non è uno in particolare, ma che ogni giorno dovrebbe essere usato per condividere e dare tutto l’amore e l’affetto alle persone che amiamo. “Non deve essere un giorno speciale per sorprendere la persona che ami. A volte smettiamo di esprimere affetto per aspettare il momento giusto e, nell’attesa, possiamo perdere molte cose incredibili.

Consiglio alle persone di offrire sempre dettagli, perché quando sei con la persona che ami ogni giorno è speciale e ogni momento è quello giusto ”, ha detto il giovane. Non c’è dubbio che in ciò che resta della sua vita, Dona Estela non dimenticherà quel giorno.