Il razzo perde il paracadute, lui precipita nel vuoto Decolla a bordo di un razzo che lui stesso aveva progettato, ma a pochi secondi dalla partenza il mezzo perde il paracadute. Ecco come si è conclusa la vicenda.

È possibile che a volte ti sia chiesto se il pianeta su cui viviamo è rotondo o piatto, sebbene ci siano quelli che hanno ancora dei dubbi, fino a poco tempo fa c’era un uomo che credeva fermamente che la Terra fosse piatta. Stiamo parlando dell’avventuriero Mike Hughes, recentemente scomparso dopo essersi lanciato su un razzo da lui progettato.

Hughes aveva il suo motto promozionale, essendo questo Mike: il più grande temerario del mondo. Gli eventi si sono verificati intorno alle 13:52 di sabato. L’uomo di 64 anni ha dedicato anni a questo progetto programmando lo spiegamento dello scorso fine settimana nella città di Bartow, in California.

Dopo anni di preparazione ha presentato alcuni problemi tecnici che gli hanno causato la tragica fine. Apparentemente pochi secondi dopo il decollo, il razzo ha perso il paracadute, il che lo ha portato a morte certa.Il decollo è avvenuto in una proprietà privata vicino all’autostrada 247 vicino alla California.

In pochi secondi, dopo essersi confuso tra le nuvole, la grande macchina è caduta a pochi metri dal sito di proiezione mentre i testimoni hanno visto precipitare a terra il “temerario del mondo” . Justin Chapman è un giornalista e ha assistito all’orribile caduta, afferma:

Il razzo aveva una frattura contro il dispositivo di lancio e questo avrebbe potuto spezzare il paracadute che aveva attaccato, facendolo precipitare da una grande altezza. È stato uno shock per tutti. Non sapevo cosa fare. ”

Hughes intendeva raggiungere i 1.524 metri di altezza, il lancio sarebbe stato registrato dal programma di astronauti fatto in casa di Science Channel, un programma che raccoglie storie di fan che vogliono “esplorare la frontiera finale con budget limitati”. Lo ha detto Discovery, che aveva un team speciale di giornalisti per coprire il lancio.

Il suo obiettivo era quello di scattare foto e dimostrare la sua teoria.

Questo fan ha una lunga storia di lavoro con i razzi, 40 anni di esperienza che lo hanno portato a una tragica morte . La sua ultima impresa è stata fatta nel 2014 dopo aver sviluppato il primo razzo fatto in casa che gli ha permesso di portare a bordo l’equipaggio.

Sfortunatamente, l’avventura per Mike è finita senza essere in grado di confermare la sua teoria in discussione. Un portavoce di Science Channel commenta:

“I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la tua famiglia e i tuoi amici in questo momento difficile. È sempre stato il suo sogno realizzare questa uscita e Science Channel era lì per raccontare il suo viaggio. ”

Dopo l’incidente, l’ufficio forense della contea di San Bernardino sta conducendo un’indagine approfondita per ottenere il maggior numero di prove che consentiranno loro di fornire una diagnosi generale e schietta di una tale sfortunata fine.

La sua passione per la dimostrazione della sua teoria gli ha dato il titolo “The Madman”. Desideriamo la pace della sua anima e dal cielo continuiamo a contemplare ciò che ha tanto amato.