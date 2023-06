Il ricordo della piccola Alessia, morta a soli 5 anni: “Era il nostro angelo dagli occhi azzurri”

Quanto accaduto ad Acerra, in provincia di Napoli, ha sconvolto tutti. La piccola Alessia ha perso la vita a soli 5 anni, dopo essere precipitata dal balcone della sua casa. Dopo l’allarme dei vicini, il 118 si è precipitato sul luogo della tragedia, ma gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla.

Si è trattato di un imprevedibile incidente domestico. Era una giornata normalissima per la famiglia. La piccola Alessia era andata all’asilo e, come ogni giorno, la sua mamma era andata a riprenderla e l’aveva portata a casa.

Nel pomeriggio stava giocando sul balcone, ma si è sporta troppo ed è precipitata dal terzo piano. L’impatto con il suolo non le ha lasciato scampo.

Il papà non era presente e i due fratelli più grandi erano ancora al campo estivo. La famiglia è molto conosciuta nella zona. La donna gestisce un bar in un campetto di calcio e il papà è un ex calciatore ed allenatore della squadra locale. La piccola Alessia era solita correre per quel campetto, con i suoi occhioni grandi, ricevendo gli abbracci e l’affetto di tutti.

Sono stati alcuni vicini a rendersi conto di quanto accaduto e a lanciare l’allarme al 118. La comunità è sconvolta e si è stretta al dolore della mamma e del papà. Tutti li hanno descritti come due persone meravigliose ed amorevoli. Alessia era la gioia di casa, dei suoi genitori e dei suoi fratelli.

“Un angelo dagli occhi azzurri”, è con queste bellissime parole che i vicini di casa la stanno ricordando in questo momento di immenso dolore.

“Era bellissima, incontravo spesso la mamma con lei a passeggio. Era meravigliosa, superattiva. Spesso la mamma la portava al campo e si divertiva tantissimo. Non riusciamo proprio a capacitarci”.

E ancora:

“I genitori la adoravano. Speriamo che il Signore dia loro la forza per andare avanti”.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’intera dinamica dei fatti. Dinamica che, purtroppo, è già chiara. Un tragico ed imprevedibile incidente domestico.