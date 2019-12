Il sacrificio di un bambino La triste storia di Uriel, un ragazzino che ha perso la vita per portare un po'di soldi alla sua povera famiglia.

Il lavoro minorile è una situazione terribile che è presente in molte società in tutto il mondo. Innumerevoli sono le notizie che ricordano questa realtà. Per quanto ignoriamo questo problema, gli eventi ci ricordano che non possiamo semplicemente fare come se non esistessero. Questa è la storia di un bambino di nome Uriel, un piccolo messicano preoccupato che non èvissuto per raccontarlo.



I social network sono scioccati dalla triste notizia della morte di Uriel. Come è potuto succedere? Ha subito una grave caduta che ha posto fine alla sua vita. Uriel, che aveva 12 anni, era un bambino come tutti gli altri. Frequentava la scuola ogni giorno per seguire la sua formazione. Tuttavia, la situazione economica della sua casa lo costrinse a lavorare per aiutare sua madre.

Uriel ha lavorato su un autobus locale. È così che il povero Uriel ha deciso di abbandonare la scuola e le sue funzioni da bambino per dedicarsi alla vendita di dolci e raccogliere i biglietti sugli autobus, e quindi essere in grado di contribuire a ridurre la povertà della sua famiglia. Ma quello che non si aspettava è che la vita gli avesse riservato una fine inconcepibile.

Secondo i rapporti delle autorità, Uriel è scivolato giù per le scale dell’autobus dove lavorava e ha subito un grave infortunio. Sebbene sia stato trattato in tempo da paramedici e specialisti, è stato impossibile fare qualcosa per salvare la sua fragile vita.

“Le autorità devono arrivare in fondo a questo. I familiari con problemi, non dovrebbero permettere ai bambini di sacrificarsi in quel modo”, ha dichiarato impotente un utente di Internet.

Questo caso ha scioccato tutto il Messico

E il caso di Uriel non è l’unico. Eventi come questi accadono quotidianamente nel mondo, dove i bambini sono rigorosamente sottoposti a lavori pericolosi. O a causa della loro situazione economica o perché sono costretti da adulti con cattive intenzioni, dedicati a una sorta di schiavitù infantile. Questo è solo un disastroso sintomo di un problema diffuso.

Il piccolo era conosciuto come “The Chewing Gum”

“Povero Uriel, meritava come ogni bambino di andare a scuola ed è la sua famiglia che doveva combattere per trovarsi in altre condizioni”, ha precisato un altro utente di Internet.



La recente morte del piccolo Uriel è solo uno dei tanti esempi delle tragedie che si verificano a causa delle devastazioni della povertà. Una tragedia che, quando viralizzata, indubbiamente ci chiama a riflettere sulla situazione di milioni di bambini svantaggiati e non protetti.