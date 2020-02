Il salvataggio inaspettato Una donna in pericolo si rivolge a Tinder nella speranza che qualcuno possa andare a salvarla. Subito dopo ecco cosa accade

La tecnologia è disponibile per tutti, in questo mondo globalizzato in cui è importante essere in contatto con gli altri, lo smartphone è diventato una cassetta degli attrezzi vitale nella nostra vita quotidiana. Le applicazioni che vengono scaricate sul dispositivo mobile sono una rete senza confini che ci consente di incontrare persone provenienti da tutto il mondo, possono persino salvarci la vita.

Se ne dubiti, presentiamo la storia di Lonia Haeger, una surfista professionista che viaggiava su strada per la Norvegia. Lonia stava viaggiando con due amici quando furono improvvisamente sorpresi da una tempesta di neve che rese la strada impraticabile. Il gruppo rimase bloccato vicino all’oceano, proprio dietro una roccia.

Furono costretti a fermare la macchina sul ciglio della strada ai margini di una montagna, temendo che la tempesta potesse rovesciare il veicolo o essere colpiti da un’altra macchina, non avevano altra scelta che aspettare.Il meccanico più vicino era a 200 chilometri dal luogo in cui erano intrappolati.

I tre amici si resero conto che stavano combattendo da soli contro Madre Natura, non avevano parenti o amici intimi in quella zona, quindi dovettero ricorrere alla tecnologia e usare i loro dispositivi mobili per aprire un account su Tinder nella speranza di trovare qualcuno potesse aiutarti.

Hanno usato una foto di Lonia con il suo miglior sorriso accanto al suo animale domestico, ovviamente, che ha causato l’effetto che si aspettavano. Solo cinque minuti dopo aver aperto l’account un uomo di nome Stian Lauluten gli scrisse.

Lonia spiegò rapidamente di essere rimasta intrappolata in una tempesta di neve con alcuni amici. Sorprendentemente, l’uomo si offrì di andare a salvarli. Qualche tempo dopo Stian arrivò con l’escavatore formando grandi linee nella neve.

La surfista e i suoi amici con l’auto seguirono l’uomo attraverso le linee che aveva tracciato, fino al parcheggio più vicino. Il giorno dopo l’incidente, l’uomo gentile mise delle gomme speciali con punte da neve. Stain è un operaio edile con accesso a macchinari pesanti come l’escavatore.

Grazie a un’applicazione di appuntamenti e alla buona volontà di un uomo, Lonia e i suoi amici sono riusciti a lasciare la tempesta incolumi.

Forse non è stata il salvataggio di una donzella che Stian si aspettava, ma ha ottenuto qualcosa di molto meglio di così, ha salvato tre vite che ora sono infinitamente grate. Senza dubbio, un’esperienza indimenticabile che fortunatamente ha avuto un lieto fine.