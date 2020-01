Il santo del giorno, 21 gennaio: oggi è Santa Agnese

Il santo del giorno di oggi, 21 gennaio 2020, è Santa Agnese. Scopriamo di chi è la santa protettrice, qual è la sua storia e qual è la preghiera che di solito i fedeli rivolgono a lei per chiedere la grazia e l’intercessione celeste.

Santa Agnese, Vergine e Martire, è nata a Roma da genitori cristiani. Appartenente a una famosa famiglia patrizia del III secolo, quando aveva 12 anni, nonostante le persecuzioni, decise di non abbandonare la sua fede nel Signore. Il figlio del prefetto di Roma si innamorò di lei, ma Agnese lo rifiutò, perché aveva promesso al Signore la sua verginità. E così venne denunciata.

Esposta nuda in piazza, un uomo tentò di avvicinarsi a lei, ma morì all’istante, per poi risorgere per intercessione della sanata. Le diedero fuoco, ma lei lo spense con le sue pregiere. Allora la uccisero con un colpo di spada alla gola. È la santa protettrice delle ragazze. Il suo nome, dal greco, significa pura e casta. I suoi simboli sono l’agnello, il giglio, la palma.

O Vergine e Martire, Sant’Agnese,

che ancora adolescente, sei stata così affascinata dall’amore di Cristo, da preferirlo ad ogni altro progetto terreno, fino ad accettare il martirio per non tradirlo, ti supplichiamo di intercedere per noi presso Colui che sceglie le creature più miti e più deboli per confondere la potenza del mondo.

Ottienici di credere che la vita non è perduta ma guadagnata, quando è donata all’amore di Cristo; supplica per tutti, ma specialmente per le giovani e i giovani, la stima, il coraggio, la gioia della castità;

invocaci dalla sapienza dello Spirito la chiarezza della fede per riuscire a compiere anche oggi scelte generose in risposta alle chiamate di Dio;

prega perché possiamo sentire sempre vicino, anche nei momenti delle prove più dure, quel Gesù che è morto per noi e ha dato a te la forza di morire per Lui, a lode della gloria di Dio, il Padre. Amen.