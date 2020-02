Il Santo di oggi, 3 febbraio: San Biagio Il Santo di oggi, 3 febbraio 2020, è San Biagio: ecco perché si dice che lui possa proteggerci dai malanni alla gola

Il Santo di oggi, 3 febbraio 2020, è San Biagio. Scopriamo insieme la sua storia e perché è usanza non solo farsi benedire la gola nel giorno in cui la Chiesa Cattolica lo ricorda, ma anche perché si è soliti mangiare una fetta di panettone.

Biagio di Sebaste, conosciuto come San Biagio, è nato a Sebastea nel III secolo, dove è morto il 3 febbraio del 316. Vescovo e santo armeno, è venerato come Santo sia dalla Chiesa Cattolica sia dalla Chiesa Ortodossa. Era un medico ed è stato vescovo della sua città. Proprio a causa della sua fede, i romani lo catturarono, ma lui durante il processo non rinnegò mai la sua fede cristiana. Torturato con i pettini di ferro usati per cardare la lana, venne ucciso per decapitazione.

Sulla vita del santo si conoscono pochissime altre informazioni. Il 3 febbraio, giorno della sua morte, è dedicato al suo culto. Si dice che il suo corpo venne sepolto nella cattedrale di Sebaste. Nel 732 parte dei suoi resti vennero spediti a Roma, ma durante il viaggio la nave dovette fermarsi a Maratea, che ne conservò l’urna. Sono tante altre, però, le città che dicono di possedere parti del suo corpo.

Si dice sia il protettore della gola, visto che uno dei miracoli che lo vede protagonista riguarda l’aver salvato la vivta a un bambino che stava soffocando a causa della lisca di un pesce. A Milano, poi, è tradizione mangiare in famiglia dei resti di panettone raffermo di Natale conservato appositamente, proprio per tenere lontani i malanni alla gola e i raffreddori.

Preghiera a San Biagio