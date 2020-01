Il Santo di oggi 30 gennaio, Santa Martina Il Santo di oggi, giovedì 30 gennaio, è Santa Martina: scopriamo insieme la sua storia e la preghiera da recitare

Chi è il santo del giorno di oggi, giovedì 30 gennaio? La Chiesa Cattolica oggi ricorda Santa Martina? Scopriamo insieme la sua storia, chi è, perché è diventata santa e qual è la preghiera da recitare in sua memoria, per affidarci alle sue cure.

Santa Martina martire si ricorda il 30 gennaio. La Santa Vergine romana apparteneva a una famiglia consolare. Era orfana e decise sin dalla più tenera età di dedicare la sua vita alle opere di pietà cristiana, condividendo le sue ricchezze, perché lei nei poveri vedeva Gesù stesso. Questa sua abitudine la mise in cattiva luce di fronte a chi perseguitava chi era come lei.

Temendo di essere arrestata e uccise decise di donare tutto quello che le rimaneva ai poveri e alla Chiesa, perché in cielo non ne avrebbe avuto bisogno. A causa di questo venne accusata e condannata, perché non volle rinunciare al suo credo. Lei era cristiana e come tale si sarebbe sempre comportata. Prima di essere uccisa fu brutalmente torturata: venne gettata anche in pasto agli animali, che però la risparmiarono. Provarono anche a bruciarla viva, ma le fiamme la risparmiarono. Molti vedendo questi prodigi si convertirono al cristianesimo.

Il giudice ordinò che venne decapitata. Mentre lei si prestava a subire il suo destino, un terremoto fece cadere tutte le statue degli dei della città. Il suo corpo venne sepolto nella chiesa del carcere Mamertino assieme ai martiri Concordio, Epifanio e compagni.

Preghiera a Santa Martina