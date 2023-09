Il suo bambino di 10 mesi stava sempre male e in casa si sentiva un forte odore. Tuttavia, il papà non riusciva a capire da dove provenisse. Non essendo riuscito a risolvere la situazione nemmeno dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, Umar Abdullah (questo il nome del genitore) ha deciso di installare delle telecamere di sorveglianza. Ancora adesso non riesce a credere a ciò che ha scoperto.

La casa di famiglia puzzava di sostanze chimiche, nonostante la moglie la pulisse ogni giorno. Nemmeno i vigili del fuoco erano riusciti a capirne la provenienza. Ma lui sentiva che stava accadendo qualcosa di strano e non poteva più vedere il suo bambino di 10 mesi stare sempre male. Così il papà ha deciso di installare delle telecamere fuori la sua abitazione.

Riguardando i filmati, ha scoperto qualcosa di inaspettato. Il suo vicino di casa, Xuming Li, ogni giorno lasciava uno strano liquido sotto la porta della casa. Era uno studente di chimica di soli 36 anni.

Le forze dell’ordine, dopo aver visto i video di sorveglianza, hanno subito avviato le indagini. Hanno scoperto che si trattava di metadone e idrocone, oppioidi usati per il dolore. Erano proprio quelle sostanze a provocare i sintomi del minore. L’intera famiglia, per mesi, ha sofferto di irritazioni della pelle, vomito, diarrea e irritazioni degli occhi. Anche uno degli agenti, mentre indagava, ha riportato un’irritazione. Grazie alle prove fornite dal papà, il vicino di casa è stato arrestato. Le accuse sono di stalking, dispersione di sostanze chimiche, possesso si sostanze stupefacenti, lesione, aggressione e perfino danni ad un agente delle autorità.

Non è ancora chiaro cosa abbia portato lo studente 36enne a prendersela in quel modo con la famiglia. Saranno solo ulteriori indagini e l’interrogatorio di garanzia a far luce sul movente del vicino di casa. Dovrà comparire dinanzi al giudice.