Il test della farfalla Cerca di capire quale farfalla ti attrae di più, ma non pensarci troppo, poiché puoi annegare quel "primo riflesso" della mente. Ecco cosa dice di te l'insetto che hai scelto

Le farfalle sono animali che molti considerano preziosi ed adorabili. Sono davvero meravigliose e hanno un importante significato simbolico in molte culture. Per secoli la sua raffigurazione è stata usata da pittori, scrittori e altri artisti per simboleggiare la libertà, soprattutto dopo un periodo difficile di schiavitù o guerra. È il simbolo di una nuova speranza, di gioia e tranquillità.

Esistono migliaia di specie di farfalle, di diverse forme e colori. Alcune di loro possono essere viste anche nel proprio quartiere, ma altre sono insetti esotici che si nascondono in aree non abitate da esseri umani, a volte persino inaccessibili. Come previsto, le più belle rientrano nella seconda categoria appena citata. Tuttavia, oggi abbiamo preparato un test per te, in cui puoi scoprire cose interessanti su te stesso. Non aver paura, non ti manderemo a caccia di farfalle, l’abbiamo già fatto per te! Nell’immagine qui sotto ne vedrai alcune. Come puoi vedere, ognuna è diversa per dimensioni, colore e forma. Siamo sicuri che una di loro attirerà la tua attenzione. Ricordati il numero di quella farfalla, poiché in questo momento stai scegliendo qualcosa di più di un semplice animale. Attraverso questa scelta, alcune qualità che possiedi si manifestano e si riflettono nel simbolismo dell’insetto. Non esitare a concederti il ​​tempo necessario per capire quale degli insetti ti attrae di più, ma non pensarci troppo, poiché puoi annegare quel “primo riflesso” della mente. Hai scelto? Bene passiamo alle descrizioni.

1. Sensibile e generoso

Se hai scelto la farfalla con il numero uno, sei senza dubbio una persona molto sensibile, onesta e piena d’amore. Sei in grado di metterti facilmente al posto degli altri e preoccuparti (spesso eccessivamente) dei bisogni che potrebbero avere. Puoi persino arrivare al punto in cui ti dimentichi di te stesso, dei tuoi bisogni e dei tuoi interessi. Aiutare gli altri è una virtù, ma ricorda di iniziare con te stesso. Tutto ha un limite.

2. Armonico e pacifico

La farfalla numero due ha colori armoniosi e legati al verde della natura. Sei una persona piena di armonia, pazienza e serenità. La cosa più importante per te è mantenere l’equilibrio nella vita e trasmettere pace e tranquillità agli altri. Tuttavia, nel tuo desiderio di trovare la pace, puoi negare l’esistenza di situazioni e conflitti spiacevoli. Questo può portare a episodi di indifferenza intenzionale o apatia. Tieni presente che qualsiasi situazione (allegra o triste) appare nella tua vita perché ha uno scopo preciso. La sfida fondamentale per te è accettare tutto ciò che accade. Accettando queste esperienze diventerai una persona forte, saggia e profondamente calma.

3. Talento

La farfalla numero 3 è piena di dettagli, qualcosa che non può sfuggire alla tua intuizione. Sei una persona che osserva molto, logica e ordinata. Se c’è qualcosa che ti piace, significa che è ben fatta. Per questo motivo, senti il ​​bisogno interiore di spiegare agli altri come fare bene le cose e puoi persino arrabbiarti se il lavoro non viene svolto come desideri. Corri il rischio di diventare un lavoratore compulsivo e questa è l’area in cui dovresti concentrare i tuoi sforzi. Cerca di introdurre un po ‘di moderazione nella tua vita. Dedicati a calmare una mente troppo agitata e mettiti in pace con te stesso e con gli altri. Rilassati. Non tutto è perfetto e non deve esserlo.

4. Orientamento al conseguimento

Sei una persona piena di energia, laboriosa e sicura. Queste qualità ti aiutano a eccellere e ciò che ti interessa maggiormente è raggiungere l’obiettivo che ti sei prefissato. Tuttavia, allo stesso tempo puoi aver paura del fallimento e questa paura può guidarti a lavorare sodo, anche se a rimetterci sono la tua salute fisica, emotiva e relazionale. Accetta che sei una persona meravigliosa, piena di talenti e che gli altri ti amano per l’essere che sei e non per quello che sei in grado di ottenere, o per i tesori che possiedi. In questo modo vivrai un’esistenza più leggera e tranquilla.

5. Entusiasta Il tuo più grande desiderio è la libertà e la felicità. La cosa peggiore che può accadere nella tua vita è la noia e la monotonia, quindi fai tutto il possibile per renderla attiva. Essere sempre in movimento ti porta ad una mancanza di costanza. La sfida più grande per te è imparare a gestire meglio il tempo e l’energia. Vuoi fare molte cose contemporaneamente, e sarebbe meglio se focalizzassi i tuoi sforzi su una quantità minore di compiti, ma fatti bene. Questo è sicuramente consigliabile quando devi lavorare con altre persone. In questo modo, la tua vita sarà ancora più piena felice.

6. Artistico

Sei semplicemente un’anima artistica. I livelli di sensibilità che hai sono quasi insaziabili e questo ti rende una persona piena di gentilezza, empatia e amore verso gli altri, ma soprattutto sei creativo. Questa è la qualità che ti permette di costruire e modellare, che sia esso uno spazio fisico o un’opera d’arte o un’idea nella tua mente. A causa di queste enormi riserve di sensibilità, a volte potresti sentire il desiderio di isolarti in un luogo lontano dagli altri. Queste interruzioni saranno ciò di cui hai bisogno per migliorare le tue relazioni con gli altri e con il tuo lavoro. In tranquillità ti connetti con la tua vera essenza.



Le definizioni sono coincise con quello che puoi vedere in te? Siamo sicuri che se hai scelto spontaneamente, la risposta ha rivelato qualcosa di interessante che può guidarti. Possiamo solo esprimere quanto siamo sorpresi dalla quantità di informazioni che le immagini con le farfalle possono fornire. Sembra incredibile!