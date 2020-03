Il tragico incidente in cui ha perso la vita Kaden Reddick Era al centro commerciale con sua madre e sua nonna, quando all'improvviso il piccolo Kaden è stato travolto da una barriera. Per lui non c'è stato più nulla da fare..

Un drammatico incidente è avvenuto il tredici febbraio del 2017, nel centro commerciale Oracle di Reading, in Regno Unito. Dove purtroppo, il piccolo Kaden Reddick, ha perso la vita a soli dieci anni. Gli è praticamente caduta addosso una barriera da centoottanta chilogrammi e per lui non c’è stato più nulla da fare.

Un evento terribile, che si è trasformato in tragedia per la sua amata famiglia, che ancora oggi non riesce proprio a capire come sia potuto accadere.

In questi giorni si sta tenendo il processo per capire le eventuali responsabilità. Secondo le informazioni che sono state rese note, il piccolo era con sua madre, sua sorella e sua nonna, a fare un giro.

La mamma, Lisa Mallet, ha raccontato che prima di fare un giro per i negozi, aveva portato i suoi bambini al cinema e subito dopo, hanno deciso tutti insieme di fare una passeggiata.

Ad un certo punto, la donna ha raccontato che ha sentito i due fratellini litigare e subito dopo un tonfo terribile. Quando si è girata ha visto il piccolo Kaden a terra con la barriera del negozio Topshop, sopra di lui.

Alcuni dipendenti del posto, appena hanno capito cosa era accaduto, sono subito intervenuti e in attesa dei soccorsi, hanno iniziato a praticare alcune manovre di rianimazione.

Subito dopo, il bambino è stato portato in ospedale, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare. Alla fine, infatti ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso, intorno alle diciassette.

In base alle informazioni che stanno venendo fuori su quella giornata, Kaden quando ha visto la barriera, ha iniziato a dondolarsi su di essa, ma all’improvviso quest’ultima si è staccata e gli è praticamente caduta addosso. I traumi che gli ha procurato sono stati molto gravi ed i dottori non sono riusciti a fare nulla per salvarlo.

Il processo si sta tenendo in questi giorni, per questo verranno fuori altre informazioni importanti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

