“Il vero nome di Olesya è Denise, Angela o Lidia”, frase da brividi del conduttore russo

La vicenda sta tenendo tutti con il fiato sospeso, ma dalla Russia la situazione sta facendo innervosire Piera Maggio e il suo legale. Olesya Rostova è davvero Denise Pipitone?

Dalla Russia le informazioni che trapelano sono poche e frammentarie, tanto che oggi sarebbe dovuta andare in onda la fatidica trasmissione in cui il legale della ragazza avrebbe letto i risultati del gruppo sanguigno, ma improvvisamente è stata rimandata.

L’avvocato di Piera Maggio ha perso la pazienza e con lui anche la sua assistita tanto che sembra volevano in Russia per capire cosa stia realmente succedendo e se è il caso di coinvolgere anche le autorità, un test così importante non può essere strumentalizzato.

Durante la puntata odierna del salotto di Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque, l’inviata in diretta con la Russia avrebbe dato una notizia davvero da brividi in diretta. Il racconto inizia così:

“Abbiamo un inviato in Russia e ci ha detto che stanno registrando una puntata in questo momento, ma che Olesya era negli studi anche ieri per un’altra registrazione. Quindi forse la puntata di stasera non si occuperà di questo caso. Intanto La famiglia di Piera Maggio e il loro avvocato sono in contatto con la tv russa.

Poi prosegue spiegando i colpi di scena avvenuti in diretta tv, le parole del conduttore hanno fatto venire i brividi: “Attenzione perché c’è un’ultim’ora. Il conduttore russo ha scritto “Qual è il vero nome, Angela, Lidia o Denise?”. No vabbè.“

Barbara D’Urso ha riassunto quello che è successo tirando le somme di questa tremenda storia, ha spiegato che: