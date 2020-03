Il video della performance della ginnasta che balla al ritmo di Beyoncé Il video della performance della ginnasta che balla al ritmo di Beyoncé è stato visto da milioni di utenti, ma a lasciare tutti indignati è stato ciò che è avvenuto dopo.

La ginnastica è un’attività fisica davvero impegnativa. Negli ultimi anni, i giovani di talento hanno girato il mondo grazie alle loro capacità, equilibrio, forza e agilità mentre facevano del loro meglio durante una meravigliosa routine. Nia Dennis ha partecipato al concorso in rappresentanza dell’Università della California

Di recente, una ragazza ha lasciato tutti con la bocca aperta. Nia Dennis ha gareggiato con un mix di canzoni di Beyoncé e il risultato è stato meraviglioso. Migliaia di utenti sulle reti non smettono di guardare ripetutamente la sua indimenticabile partecipazione. Il video di Nia Dennis è stato riprodotto oltre 9 milioni di volte.

È stato un incontro tra la squadra dell’UCLA e lo Utah. Per coincidenza, era lo stesso giorno del compleanno di Dennis, quindi ha deciso di festeggiare in grande stile. La sua partecipazione è durata meno di due minuti e ha caratterizzato il ritmo delle canzoni più famose di Beyoncé come Crazy in Love e Lose my Breath.

“Beyoncé sarebbe orgoglioso di questa ragazza. Non c’è niente di meglio che essere sicuri di se stessi. ” È più che chiaro che la talentuosa Dennis era a suo agio traboccante di gioia e di sicurezza che ha mostrato in ciascuno dei suoi movimenti. “In questa squadra sanno come sostenersi a vicenda.”

Non solo Dennis si è divertita molto. Le altre ragazze della sua squadra hanno dato i migliori applausi e hanno continuato a saltare di gioia per sostenere la loro partner. Sono stati pochi minuti davvero indimenticabili e ora Dennis è una celebrità sulle reti.

La giuria ha deciso di assegnarle un punteggio di 9,9 e molti sono rimasti indignati perché sostengono che meritasse un perfetto 10. Ecco perché si dice che ha lasciato a tutti con un sapore amaro, perché si aspettavano che ricevesse il punteggio più alto. Il video è diventato presto virale sulle reti e Dennis ha ricevuto le congratulazioni da grandi celebrità come Alicia Keys e Gabrielle Union. Ora è considerata una giovane promessa della ginnastica.

La giovane donna decise di pubblicare alcune parole delle sue reti per spiegare quanto tutto ciò la influenzasse.“Sono piena di felicità e gioia. Grazie a tutti per i vostri messaggi positivi. Significa molto per me sapere che molta gente si è presa il tempo di vedere la mia performance. ”

Celebriamo lo straordinario successo di Dennis in grande stile. Lei e il suo team hanno fatto la storia e continueranno a fare del loro meglio.