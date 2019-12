Ilaria Adriatico perde la vita in un incidente stradale alla periferia di Foggia Ilaria Adriatico perde la vita in un incidente stradale alla periferia di Foggia, sulla statale 673; aveva ricevuto una proposta di matrimonio pochi giorni fa

Una donna di 34 anni, Ilaria Adriatico, ha perso la vita a 34 anni sulla statale 673, alla periferia di Foggia, schiantandosi con la sua Suzuki contro un albero. La tragedia si è consumata alla vigilia di Natale, verso le 19.30. La giovane è stata portata subito in ospedale ma non ce l’ha fatta: troppo gravi le sue ferite.

Una terribile tragedia si è consumata alla vigilia di Natale sulla statale 673, alla periferia di Foggia. Una giovane donna di 34 anni alla guida di una Suzuki di colore verde, ha perso il controllo della macchina per cause ancora da accertare e si è schiantata contro un albero.

Erano le 19.30 circa del 24 dicembre 2019, quando Ilaria Adriatico è finita contro un albero sulla statale 673. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi e le forze dell’ordine. La giovane donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale dove si è spenta, poco dopo, per colpa delle gravissime ferite riportate.

Ilaria Adriatico era molto conosciuta a Foggia, dove gestiva, insieme alla sua famiglia, un negozio di abbigliamento da donna. Due giorni prima, la donna aveva ricevuto una romantica richiesta di matrimonio. Il suo fidanzato Marco l’aveva fatta salire sulla ruota panoramica montata in piazza Cavour in occasione delle feste natalizie.

Una volta arrivati in alto lui le aveva fatto vedere uno striscione sul quale si poteva leggere:

“Ilaria mi vuoi sposare?”

Le foto di questo bellissimo e romantico momento erano state pubblicate dai due fidanzati su Facebook, commuovendo tutti.

Non è ben chiara ancora, la dinamica dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando per poter stabilire con precisione cosa abbia causato l’incidente.