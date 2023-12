Si indaga sul caso di Ilaria Conti Gallenti trovata senza vita a New York:. In particolare, per il decesso della donna bolognese emergono le liti col marito e il video inviato alla mamma

Si indaga sul decesso di Ilaria Conti Gallenti, trovata senza vita nella sua casa di New York. La giovane ragazza bolognese di 28 anni viveva ormai lì da tempo. Gli inquirenti, per comprendere chi abbia potuto toglierla la vita, non escludono nessuna ipotesi. In particolare le indagini si concentrano sulle continue liti con il marito e anche su un video che la donna ha inviato poco tempo prima alla mamma.

I famigliari della 28enne trovata senza vita nel suo appartamento del Queens, a New York, dove viveva con il marito, un 30enne americano, chiedono chiarezza su quanto accaduto. In particolare la mamma e la migliore amica Margherita, che sono andate a riconoscere la salma, chiedono che sia fatta verità.

Il caso è stato bollato come morte naturale. Ma questo è difficile da credere. E servono altri accertamenti, che stiamo facendo eseguire in maniera privata, per chiarire cosa è accaduto davvero.

Ilaria era originaria di Bologna, ma viveva a New York con il marito. Il 15 dicembre è deceduta per quello che sembrava un infarto. Le indagini della polizia di New York dicono, però, che la causa del decesso non sarebbe l’arresto cardiaco. L’amica Margherita Grandini spiega:

Ilaria soffriva di un’aritmia che per i medici, abbiamo appreso, non sarebbe all’origine della sua morte.

I famigliari e gli amici di Ilaria Conti Gallenti chiedono che sia fatta luce sulle cause del suo decesso

Nuovi dettagli sono emersi sulla vita della 28enne. Come il fatto che lei e il marito litigavano spesso negli ultimi tempi. Erano arrivati a dormire in camere separate. Lui non è tra gli indagati.

Fa riflettere anche un video che Ilaria ha inviato alla madre poco prima del decesso, alle 7.15, dopo aver anche ripostato una story di Margherita alle 7.15 del mattino. Mentre il marito ha detto di aver scoperto il corpo senza vita intorno alle 8.30, perché la sveglia suonava a vuoto.