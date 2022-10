Nella mattina di ieri, nella chiesa di Santa Giulia Billiart in zona Tuscolana a Roma, si sono tenuti i funerali di Rita Calore, la mamma di Stefano Cucchi. A ringraziare tutti i presenti, Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e figlia di Rita che il giorno prima aveva anche pubblicato un commovente post sul suo account Facebook, per salutare sua mamma.

Nelle prime ore del mattino dello scorso lunedì 17 ottobre si è diffusa la notizia della scomparsa di Rita Calore. Ad annunciarla, Fabio Anselmo, l’avvocato che ha accompagnato la donna e tutta la famiglia Cucchi alla ricerca della giustizia per il delitto, avvenuto nel 2009, dell’amato e indimenticato figlio Stefano. Il legale ha scritto:

Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia.

Il mattino seguente, quindi ieri, alle 10:30, in molti si sono riuniti alla chiesa di Santa Giulia Billiart, in zona Tuscolana a Roma, per l’ultimo saluto alla signora Rita.

In prima fila, ovviamente, la guerriera Ilaria Cucchi, eletta senatrice della Repubblica, che ha lottato per un decennio per far avere giustizia a suo fratello, ucciso a calci e pugni da alcuni Carabinieri nel 2009.

Il post di Ilaria Cucchi

Con l’occasione, triste, Ilaria Cucchi ha voluto ringraziare tutti i presenti per l’affetto mostrato in questi difficili giorni. Inoltre, il giorno prima, aveva pubblicato un toccante post su Facebook per salutare sua mamma.