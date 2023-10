Aveva 53 anni, lavorava come architetto ed era molto seguita sui social, grazie al suo profilo su Instagram dove aveva più di 80mila follower. A causa di una meningite improvvisa che non le ha dato scampo, Ilaria Fabiocchi ha perso la vita, gettando nello sconforto famigliari, amici, colleghi, conoscenti e tutti coloro che ogni giorno la seguivano sui social network.

Nella tarda serata di sabato 7 ottobre 2023 il cuore di Ilaria Fabiocchi si è fermato per sempre. L’architetto e artista ha perso la vita a causa di una meningite criptococcica che improvvisamente l’ha portata via all’affetto dei suoi cari.

Da quando la patologia era stata diagnosticata, i medici hanno fatto di tutto per salvare la sua vita. Ma non è stato possibile. Nel primo pomeriggio di sabato scorso, il team medico del reparto di rianimazione dell’ospedale di Avezzano ne ha dichiarato ufficialmente la morte cerebrale.

Nella serata di sabato i medici hanno concluso la procedura medica di accertamento di decesso cerebrale, dopo aver eseguito tutti i test che la legge italiana prevede in questi casi. Poi il triste annuncio alla famiglia della 53enne.

L’architetto e artista si era sentita male improvvisamente. Tutti i famigliari, gli amici, i colleghi, i conoscenti e anche i follower sui social hanno sperato fino all’ultimo che si potesse riprendere. Ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Chi era Ilaria Fabiocchi, l’architetto e artista improvvisamente deceduta per meningite

Ilaria Fabiocchi era una donna molto conosciuta. Aveva lavorato come dipendente pubblica prima in Regione e poi all’Ufficio per la ricostruzione dei Comuni del Cratere. Era molto sensibile e tutti hanno un bellissimo ricordo di lei, anche della sua passione per l’arte e la fotografia.

Aveva studiato all’Università di Firenze, viaggiato in tutto il mondo ed era poi tornata a vivere a L’Aquila, la sua amatissima città, dove era famosa anche per le iniziative culturali promosse. In tanti sui social la ricordano con affetto.