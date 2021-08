Purtroppo non ce l’ha fatta. Ilaria Parimbelli è morta. Aveva solo 26 anni e da tempo lottava contro una malattia che non le ha dato scampo. Si è spenta dopo l’ultimo ricovero reso necessario alla fine di luglio, quando le sue condizioni di salute sono nettamente peggiorate. Tutti si uniscono al dolore della famiglia affranta per la grave perdita.

Ilaria combatteva come una vera guerriera ormai da 2 anni. Ma alla giovanissima età di 26 anni il suo cuore ha smesso di battere, a causa di una malattia terribile diagnosticata nel 2019 che improvvisamente l’ha fatta cadere in un baratro di visite, cure, dolore, fino al triste epilogo finale.

Proprio alla fine del mese di luglio le sue condizioni di salute erano nettamente peggiorate. Il 28 luglio scorso era stato necessario il ricovero in ospedale per tentare di salvarle la vita. Lei ha fatto di tutto per rimanere aggrappata a questo mondo, ma il primo agosto il suo cuore ha smesso di battere.

L’annuncio della morte di Ilaria è stato fatto dalla mamma. Commoventi le parole in un post sul suo profilo Facebook, sotto il quale molti sono stati i commenti di vicinanza alla famiglia e agli amici che hanno perso una persona cara.

La nostra guerriera ha perso la sua battaglia, pertanto ora è la stella più brillante del paradiso.

Ilaria Parimbelli morta per le conseguenze di un’encefalite herpetica

La ragazza, originaria di Dalmine, in provincia di Milano, due anni fa era stata colpita da un’encefalite herpetica che l’aveva resa disabile al 100%. Una malattia terribile, ma lei e la sua famiglia avevano sempre cercato di lottare per rendere più lieve il decorso. Un anno fa era anche tornata a casa, per fare riabilitazione a casa e sembrava andare tutto bene.

Per aiutarla nel suo percorso era stata aperta anche una raccolta fondi su GoFundMe. In seguito a una crisi epilettica e a problemi di respirazione le sue condizioni sono precipitate improvvisamente. La giovane è morta il primo agosto 2021 a 26 anni presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.