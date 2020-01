Imola, ladro rompe vetro e ruba la borsa, in auto c’era una bambina Mamma lascia la figlia in auto, ma poco dopo un ladro rompe il vetro e ruba la borsa. Ecco cosa è accaduto alla bambina..

Una vicenda davvero sconvolgente è accaduta nel pomeriggio di giovedì venti tre gennaio, in via San Benedetto, ad Imola. Una mamma ha lasciato la bambina di undici anni sola in auto, ma un ladro ha rotto il finestrino ed ha rubato la borsa. La piccola è rimasta traumatizzata dall’accaduto.

Un evento davvero terribile, che poteva finire male, ma che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, poiché il malvivente oltre a prendere la borsa non ha fatto del male a nessuno.

Secondo le informazioni che sono state rese note, la mamma era andata in quella zona, per riprendere da una palestra l’altro suo figlio.

Era scesa dalla macchina ed aveva lasciato la figlia di undici anni, a colorare un disegno dentro il veicolo. E’ proprio durante quei minuti, che è accaduto la rapina.

Il ladro, in pochi secondi, ha rotto il vetro dell’auto ed ha rubato la borsa, all’interno c’erano cinquanta euro ed alcuni oggetti personali. La piccola, quando ha sentito il vetro andare in frantumi, si è pietrificata e non è riuscita più a muoversi.

Pochi secondi dopo è tornata in macchina anche la mamma, che quando ha saputo cosa era appena accaduto, ha deciso di allertare subito i carabinieri di Imola.

Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto immediatamente ed hanno iniziato a raccogliere tutte le varie testimonianze. La bambina ha raccontato di non ricordare il volto del ladro, poiché nel momento in cui ha rotto il vetro ed ha rubato la borsa, non è riuscito a guardarlo.

Gli agenti, ora, stanno lavorando per riuscire a trovarlo. La piccola è rimasta traumatizzata da questa vicenda, ma si riprenderà presto. Per fortuna il malvivente non le ha fatto del male.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo evento scioccante.

