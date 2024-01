In Lombardia, in provincia di Bergamo, paura per un brutto sinistro stradale, avvenuto a causa di un forte impatto tra un’auto e un camion, sulla ex statale Dalmine-Villa d’Almè. Nella giornata di mercoledì 3 gennaio 2024 una macchina sulla quale viaggiava una famiglia è andata a scontrarsi contro un mezzo pesante. La mamma e il papà di 26 anni sono in gravi condizioni. Mentre è illeso il figlio di 2 anni.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi che viaggiavano lungo quella strada. Un’auto, sulla quale viaggiavano due genitori, entrambi di 26 anni, insieme al loro figlioletto di appena 2 anni e un mezzo pesante.

Ad avere le conseguenze peggiori sono stati i due adulti che occupavano l’automobile coinvolta. Il papà e la mamma di 26 anni, infatti, sono in gravi condizioni, ricoverati in ospedale per le lesioni riportate durante lo scontro.

Il bimbo di 2 anni che viaggiava insieme ai suoi genitori, invece, è risultato completamente illeso. Non ha riportato alcuna ferita, così come non ha riportato problematiche importanti l’autista del mezzo pesante.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto su quel tratto di strada. Oltre ai soccorritori del 118, anche i Carabinieri hanno raggiunto il luogo dell’impatto per fare i rilievi e ricostruire il sinistro.

La famiglia è stata estratta dai vigili del fuoco, per poi essere trasferita in ospedale. Padre e madre hanno viaggiato in ambulanza in codice rosso. Mentre per il bimbo di 2 anni i medici hanno ritenuto necessari dei semplici controlli di routine.