In prigione per i debiti Si indebita fino al collo per pagare le cure mediche per salvare la vita di suo figlio e di sua moglie. Finisce in prigione senza pietà per i debiti

La famiglia Biggs ha dovuto affrontare alcuni anni davvero difficili. Heather e suo figlio Lane hanno iniziato a soffrire di gravi problemi di salute. Al giovane è stata diagnosticata la leucemia e aveva bisogno di ricevere cure il prima possibile per salvargli la vita. La famiglia vive nella città di Coffeyville nel Kansas.

Sua madre, nel frattempo, ha sviluppato una serie di convulsioni. Tutto ciò comportava innumerevoli spese mediche ma la famiglia non aveva un’assicurazione. Per Tres Biggs la salute di sua moglie e suo figlio erano la cosa principale, ha studiato diversi modi di pagare le spese mediche.

Le convulsioni della moglie di Tres erano causate dalla malattia di Lyme.

Ha due lavori per poter dare alla sua famiglia quanti più soldi possibile, ma questo non è ancora abbastanza per optare per un’assicurazione medica. Hanno trovato opzioni come MedicalAid, un aiuto fornito dal governo alle famiglie senza fondi sufficienti. Sfortunatamente, gli fu detto che avevano guadagnato troppo per poter optare per questo programma.

“Abbiamo avuto molti problemi di salute contemporaneamente. L’assicurazione era irraggiungibile. Niente di sensato. Per pagarlo siamo dovuto rimanere senza cibo e senza casa. ”

La famiglia era concentrata sulla lotta per la propria salute e quindi accumulò un debito enorme. Non avevano idea che questo potesse diventare grave, tanto da andare in prigione. Tres Biggs non ha partecipato a una data del tribunale per giustificare la mancanza di pagamento ed è stato multato per non meno di $ 500 .

Il debito familiare ammontava a 70 mila dollari.

A quel tempo tutto ciò che avevano in banca era inferiore a $ 100. Non potevano pagare e il padre dedicato veniva mandato in prigione. È stata un’esperienza davvero devastante ed è diventato un caso importante che dimostra l’enorme problema che molte famiglie affrontano.

“Avevo molta paura. Non è giusto. ”

Michael Hassenplug è uno degli avvocati che lavora su casi come quello di Biggs. Il caso di questa famiglia ha suscitato ogni tipo di opinione sulle reti. Alcuni credono che Tres debba semplicemente apparire in tribunale e altri sostengono che si trova in un vicolo cieco. Speriamo che possano ottenere l’aiuto di cui hanno bisogno