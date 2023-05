Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio, nella provincia di Bari. Ad avere la peggio però, un ragazzo di soli 17 anni, chiamato Gianluca Moschetti, che a causa del grave impatto è deceduto praticamente sul colpo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica e da ciò che è emerso, sembrerebbe che il 21enne alla guida è ora in stato di arresto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio. Precisamente lungo la strada che collega Binetto a Bitetto, che si trova nella provincia di Bari.

I 4 amici di età compresa tra i 17 ed i 21 anni, erano tutti insieme a bordo di una Ford Fiesta. Non è ancora chiaro se erano usciti o se stavano rientrando alle loro abitazione.

Il ragazzo di 21 anni, che era alla guida dell’auto, per motivi ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ne ha perso il controllo. Purtroppo dopo esser uscito fuori strada, si è scontrato contro un ulivo e poi si sono ribaltati nei campi che costeggiano la carreggiata.

I passanti si sono presto resi conto della gravità del sinistro. Per questo motivo, hanno deciso di chiedere il tempestivo intervento dei sanitari.

Il decesso di Gianluca Moschetti e la scoperta dopo il sinistro

I medici sono presto intervenuti sul posto, ma per il 17enne non hanno potuto fare nulla. A causa del grave impatto Gianluca Moschetti è deceduto praticamente sul colpo.

I suoi tre amici, che erano in auto con lui, hanno riportato traumi lievi. Per questo ora sono ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni di salute per ora non destano affatto preoccupazione.

Gli agenti hanno avviato tutte le indagini del caso. Tuttavia, è solo dalle analisi di routine che hanno scoperto che il 21enne alla guida era positivo al test antidroga. Di conseguenza per lui è scattato l’arresto per il reato di delitto stradale. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.