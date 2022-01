Terribile incidente a Chiuduno, in provincia di Bergamo. Un’auto ha prima sbandato ed è uscita di strada, finendo in una scarpata. Nel mezzo c’erano il papà di 40 anni, la mamma di 42 anni e una bimba di soli 2 anni. La donna purtroppo è in gravi condizioni, perché è rimasta incastrata nell’abitacolo del mezzo. I sanitari l’hanno trasportata in codice rosso e d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni.

Sabato 15 gennaio 2022, nel primo pomeriggio, verso le 15.30, una Kia Sportage sulla quale viaggiava una famiglia intera ha prima sbandato ed è poi finita in una scarpata. Il terribile sinistro ha avuto luogo in via Kennedy, nella città di Chiuduno, in provincia di Bergamo, in Lombardia.

A bordo del mezzo c’erano la mamma di 42 anni, il marito di 40 anni, la figlia di soli 2 anni. La donna è rimasta incastrata nell’abitacolo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio per estrarre la mamma e farla salire sull’elisoccorso del 118, che ha portato la donna in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni.

L’uomo e la bambina, che era correttamente seduta e allacciata nel suo seggiolino, stanno tutto sommato bene. La piccola di due anni è stata ferita lievemente e i medici in ospedale le hanno prestato le prime cure, eseguendo i controlli necessari.

Il papà di 40 anni era alla guida del mezzo che ha iniziato a sbandare all’improvviso, prima di uscire di strada e finire nella scarpata. Nessun’altra auto è rimasta coinvolta nell’incidente e le forze dell’ordine ora sono al lavoro per capire cosa sia successo.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i mezzi del soccorso sanitario: due ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso per trasferire la donna in ospedale.

Inoltre erano presenti i vigili del fuoco di Bergamo e Palazzolo sull’Oglio e i carabinieri di Grumello del Monte.