Incidente a Milano, mamma e figlia di 12 anni hanno perso la vita. Cos’è accaduto

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 5 dicembre, sulla Tangenziale a Milano. Purtroppo una mamma di 39 anni e sua figlia di 12, hanno perso la vita. Tutti i tentativi dei sanitari, arrivati sul posto per loro sono risultati praticamente inutili.

Le forze dell’ordine, ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul luogo dove è avvenuto l’impatto è stato anche necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Secondo le informazioni rese note nelle ultime ore, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 20. Precisamente sulla Tangenziale, nella zona di Rozzano. I veicoli coinvolti sono 3, per gli agenti è probabile che la causa sia stata proprio il maltempo.

La famiglia di origine sudamericana, era a bordo di una Honda Jazz. Purtroppo però, a causa del violento incidente la mamma ha perso la vita praticamente sul colpo. Infatti i medici, nonostante i loro tentativi di salvarla, alla fine non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

La figlia di 12 anni, era in condizioni molto gravi. I sanitari sono riusciti a trasportarla in ospedale, ma tutti i tentativi dei medici di rianimazione, sono risultati inutili. Pochi minuti dopo l’arrivo nel nosocomio, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Nello stesso veicolo c’erano anche altri due figli della coppia. Un ragazzo di 16 anni che ora è ricoverato nel Policlinico di Milano, in prognosi riservata ed una bambina di 10 anni, che è stata trasportata al Giovanni Papa XXIII di Bergamo. Anche il papà di 41 anni risulta essere in condizioni critiche.

Incidente sulla Tangenziale a Milano: la dinamica

CREDIT: DRONE SNAP

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’incidente è avvenuto fra tre veicoli. La famiglia era a bordo di una Honda Jazz, quando all’improvviso sono andati a scontrarsi con un’altra macchina, a seguito di un tamponamento.

Il terzo veicolo, è sopraggiunto in seguito, che è piombato sulle prime due, spingendole a più di 10 metri di distanza. A causa del maltempo e del manto stradale scivolo, l’automobilista non si era reso conto dell’incidente.

La famiglia è quella che ha riportato conseguenze più gravi. Sono rimasti incastrati tra le lamiere e i vigili del fuoco, sono intervenuti proprio per riuscire a liberarli. Hanno dovuto lavorare per diverse ore.