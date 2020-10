Un gravissimo incidente è avvenuto nella mattina di venerdì 23 ottobre a Motta Visconti, comune in provincia di Milano. Tre persone sono rimaste ferite e tra queste c’era anche un bambino di un anno. Nessuno ha riportato gravi conseguenze ed infatti dopo tutti i controlli necessari sono potuti tornare presto a casa.

Un evento drammatico, che per fortuna non ha portato a conseguenze critiche. Sul posto è stato necessario l’intervento della polizia locale, dell’auto medica ed anche dei Vigili del fuoco.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, l’impatto è avvenuto poco prima di mezzogiorno, in via Palmiro Togliatti. Gli agenti intervenuti, ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ad avere la peggio è stata una ragazza di 27 anni, poiché la sua auto si è ribaltata ed è rimasta incastrata tra le lamiere. I pompieri infatti per riuscire a liberarla hanno lavorato per diverso tempo.

I sanitari però, quando hanno parlato con lei, hanno constatato che non aveva riportato gravi conseguenze. Si ricordava esattamente cos’era accaduto ed era rimasta sveglia e lucida per tutto il tempo. Lamentava solo alcuni forti dolori al collo e al torace.

Nell’altra macchina, invece, c’era un uomo e un bambino di un anno. I medici hanno notato che il signore aveva riportato delle contusioni, mentre il piccolo stava bene e non mostrava alcun problema.

Incidente a Motta Visconti: le condizioni dei feriti

CREDIT: LOCAL TEAM

La ragazza vista la sua situazione, è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Mentre il papà ed il bimbo sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso, ma solo in via precauzionale.

Nonostante la gravità dell’impatto nessuno ha riportato gravi conseguenze ed infatti i medici hanno deciso di dimetterli dopo tutti i controlli. Stanno bene e sono potuti tornare a casa.

Le forze dell’ordine ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e le eventuali responsabilità. Gli agenti della polizia locale, hanno fatto tutti i rilievi necessari sul posto dove è avvenuto l’incidente.