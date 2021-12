Terribile incidente a Ponsacco, Comune in provincia di Pisa, in Toscana. Diversi mezzi sono stati coinvolti nel sinistro che è stato fatale per una mamma morta nello schianto. Era alla guida del suo mezzo e a bordo c’erano anche i suoi due figli, un ragazzo e una ragazza, che sono in gravi condizioni in ospedale.

L’incidente mortale avvenuto a Ponsacco, in provincia di Pisa, in Toscana, ha coinvolto diversi mezzi che in quel momento transitavano su via del Commercio, nella frazione La Capannina. Era circa le ore 13 di giovedì 16 dicembre 2021.

Durante lo schianto frontale una donna ha perso la vita e i figli che erano con lei in macchina sono rimasti gravemente feriti. Altre due persone hanno riportato ferite gravi durante il sinistro che ha coinvolto molti mezzi.

L’incidente ha causato la morte della donna: troppo gravi le ferite riportate durante lo schianto violento tra tre autovetture. Per lei i soccorritori non hanno potuto far niente, nonostante i tentativi di rianimarla. La donna lascia i suoi due figli, che erano con lei in auto al momento dello scontro.

I due ragazzi della vittima, un maschio e una femmina, hanno portato ferite che i medici reputano gravi e sono stati trasferiti immediatamente in ospedale. Secondo le prime notizie che trapelano dal nosocomio dove si trovano al momento, la ragazza ha avuto conseguenze più serie rispetto al fratello.

Incidente a Ponsacco, quali sono state le cause del terribile schianto

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’auto con a bordo la mamma e i suoi due ragazzi si è schiantata contro un furgone frontalmente e poi anche contro un fuoristrada. Tutti i mezzi coinvolti sono andati completamente distrutti.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti di Polizia locale e i vigili del fuoco che hanno estratto le persone coinvolte dalle lamiere accartocciate dei loro mezzi.