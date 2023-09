Incidente in moto per Amelie Resch, lei è la 22enne che è morta dopo un sinistro mentre andava a lavoro

Si chiamava Amelie Resch la ragazza di soli 22 anni, che nel pomeriggio di lunedì 18 settembre, ha perso la vita in seguito ad un grave sinistro. Era ricoverata all’ospedale di Brescia, in coma e che purtroppo nessuno è riuscito a fare nulla per salvarla.

Sono davvero tante le persone che in queste ore la stanno ricordando sui social, con dei messaggi di cordoglio ed affetto anche per i suoi cari, vista la grave perdita che hanno subito.

Da ciò che è emerso in queste ultime ore, il dramma si è consumato intorno alle 18.30, di sabato 16 settembre. Precisamente all’incrocio tra via dei Martiri della Patria e via del Pozzo, nel comune di San Felice del Benaco, in provincia di Brescia.

Amelie lavorava in un ristorante sul Garda e molto probabilmente in quei minuti stava andando proprio lì, per l’inizio del suo turno. Un suo amico in moto era andata a prenderla.

Tuttavia, all’altezza di un incrocio, non è ancora chiaro come è successo, ma il 32enne alla guida del veicolo a due ruote si è scontrato con un’auto. Più precisamente un fuoristrada.

L’uomo alla guida della macchina, turista tedesco anche lui medico, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi del caso.

Il decesso di Amelie Resch dopo il sinistro

La 22enne ha perso i sensi ed i medici, hanno sin da subito avviato tutte le manovre di rianimazione. Successivamente hanno disposto il suo trasferimento urgente, agli Spedali Civili di Brescia.

Una volta qui l’hanno ricoverata in terapia intensiva, ma da quel momento la ragazza non ha mai ripreso conoscenza. Purtroppo dopo 2 lunghi giorni di agonia, ha perso la vita.

Il 32enne di origine kosovare che era alla guida della moto, si trova anche lui ricoverato in gravi condizioni, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Gli agenti intervenuti sul posto, sono a lavoro per ricostruire la dinamica ed anche le eventuali responsabilità.