Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì 20 febbraio, nella provincia di Venezia. Clara Ammann una giovane studentessa di 23 anni, che era alla guida della sua auto, ha perso la vita sul colpo. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Sono ore di grande strazio e tristezza quelle che stanno vivendo i suoi familiari, che purtroppo si sono trovati a fare i conti con una perdita improvvisa, prematura e straziante.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 febbraio, intorno all’1.30. Precisamente nella zona di Vedelago, nella provincia di Treviso.

Clara era una studentessa ed era appassionata di viaggi. In quell’occasione, infatti, era andata proprio a Venezia per vedere il Carnevale.

Era a bordo della sua Nissan Micra ed era con altri due amici. All’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, forse per un guasto all’auto, i ragazzi si sono fermati sul ciglio della strada.

È proprio a quel punto che un uomo di 52 anni, alla guida della sua Nissan Quashqai, li ha travolti. Lo scontro tra i due veicoli è apparso sin da subito molto grave.

Il decesso di Clara Ammann dopo il sinistro

La macchina con a bordo la giovane e i suoi amici, è stata sbalzata lungo alcuni terreni che costeggiano la strada e si è anche ribaltata. Altri passanti nel capire la gravità dell’accaduto, hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed anche i soccorritori. I pompieri hanno lavorato a lungo per liberarli dalle lamiere del veicolo. Però i medici per Clara Ammann non hanno potuto fare nulla. Sono stati costretti a constatare il suo decesso.

I suoi due amici sono ricoverati in ospedale e non risultano essere in pericolo di vita. Nel frattempo, le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.