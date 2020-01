Incidente Bressanone, per Sybille non cè stato nulla da fare Bressanone, finisce con l'auto contro un muretto. Giovane mamma ha perso la vita. Ecco cosa è accaduto..

Un altro terribile incidente è avvenuto nella serata di lunedì tredici gennaio, a Bressanone, in Alto Adige. Questa volta, ha perso la vita una giovane mamma di soli quaranta nove anni, chiamata Sybille Sparber, originaria di Racines, a Bolzano. Ha lasciato il marito e quattro figli. Per lei non c’è stato nulla da fare, nonostante il disperato tentativo dei soccorritori.

Un’altra tragedia, che ha scioccato l’intera comunità ed ha spezzato i cuori di tutte le persone che la conoscevano ed avevano rapporti con tutti i suoi cari.

In base alle informazioni che sono emerse negli ultimi giorni, la giovane donna intorno alle venti tre di lunedì, stava percorrendo via Cesare Battisti. Era tutto abbastanza tranquillo.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dagli inquirenti, è andata a schiantarsi contro un muretto di un’abitazione, con la sua Fiat Cinquecento.

L’impatto è stato molto violento ed infatti è rimasta incastrata nelle lamiere. Per liberarla è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, insieme ai medici del centodiciotto, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

I pompieri hanno lavorato a lungo per tirarla fuori dal veicolo e subito dopo, Sybille Sparber è stata portata d’urgenza in ospedale. I dottori hanno provato a fare di tutto per cercare di salvarla, ma alla fine ogni loro tentativo si è rivelato vano. Il cuore della mamma ha cessato di battere.

Sul posto, sono arrivate anche le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per cercare di ricostruire la dinamica e per capire cosa abbia causato l’incidente e come sia avvenuto.

Sybille lascia il marito e quattro figli, sono due coppie di gemelli. I più piccoli hanno solamente quindici anni. La comunità, proprio come tutta la sua famiglia, sono distrutti per questa grande ed inaspettata perdita.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

