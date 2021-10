Terribile incidente con il monopattino a Lecce. Due ragazzine teenager sono finite in ospedale dopo lo schianto. Si trova attualmente in coma un’adolescente di 13 anni che ha riportato ferite e traumi davvero molto gravi. Mentre si torna a parlare di un mezzo di trasporto sostenibile molto diffuso, sul quale però si teme per la sicurezza in strada.

Le due ragazzine di 13 anni coinvolte nello scontro violentissimo con un’automobile stavano viaggiando a bordo dello stesso monopattino. Diverse le ferite riportate da entrambe, ma una delle due teenager ha riportato lesioni molto più gravi e le sue condizioni di salute destano preoccupazione.

Da quanto si apprende da fonti ufficiali, le due ragazzine erano a bordo dello stesso monopattino. E nessuna delle due aveva in testa un casco per proteggersi. Ancora non si conoscono le esatte dinamiche dell’incidente, sulle quali gli agenti di polizia locale stanno ancora indagando.

L’incidente ha avuto luogo nella serata di mercoledì 13 ottobre in viale della Repubblica a Lecce, in Puglia. Il mezzo elettrico sul quale viaggiavano le due ragazzine si è scontrato con una Mercedes che procedeva nella stessa direzione.

L’auto era guidata da un uomo di 48 anni. Subito sottoposto all’alcoltest, è risultato però negativo. Sul luogo sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso le due ragazzine e anche gli agenti di polizia locale per tutti i rilievi del caso.

Incidente con il monopattino a Lecce, come stanno le due ragazzine?

Entrambe le ragazze di 13 anni coinvolte nell’incidente in viale della Repubblica a Lecce sono ricoverate presso l’ospedale Vito Fazzi del capoluogo pugliese. Una è in prognosi riservata, mentre l’altra adolescente si trova attualmente in stato di coma.

Si spera che la ragazzina possa presto riprendersi. E si torna a parlare della sicurezza di mezzi che sono molto popolari ultimamente, soprattutto, ma non solo, tra i più giovani.