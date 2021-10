Terribile incidente stradale lungo la strada Caragna a Pofi, comune che si trova in Frosinone nel Lazio. A causa di un incidente con un cinghiale, mamma e figlio piccolo di soli 6 anni si trovano ricoverati in gravi condizioni in ospedale. La donna ha cercato di evitare l’animale selvatico, ma lo schianto frontale è risultato inevitabile. Terribili le conseguenze per i due occupanti della Fiat 500 X.

La donna era alla guida della sua Fiat 500 X e stava percorrendo la strada Caragna a Pofi, intorno alle 10.30 di sabato 9 ottobre 2021. All’improvviso un cinghiale è apparso sulla strada e la donna, che era in macchina con suo figlio di 6 anni, ha fatto di tutto per evitarlo.

In seguito alla manovra, l’auto è andata fuori strada, urtando gli alberi che costeggiano la carreggiata, finendo poi la sua corsa in una cunetta. Il cinghiale, preso in pieno dall’auto, è morto a causa del terribile impatto con il mezzo su cui viaggiavano madre e figlio.

Cristiana M. di Castro dei Volsci ha assistito alla terribile scena:

Ho visto il cinghiale uscire dal bosco ed attraversare la strada. La Fiat 500 che viaggiava verso Ceprano, ha frenato; ma l’impatto è stato violento, la donna che era alla guida ha perso il controllo dell’auto, mentre il cinghiale, ferito, ha continuato a correre per una ventina di metri. Poi si è accasciato.

Incidente con un cinghiale, madre e figlio in ospedale

La mamma di 30 anni e il figlio di 6 anni che vivono in contrada Vallefratta di Castro dei Volsci si trovano ora ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Hanno riportato gravi fratture. La macchina, invece, è andata completamente distrutta.

Sul posto due ambulanze del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso. Il maresciallo ha detto che sulla dinamica dell’incidente non ci sono dubbi. Mentre Giuseppe Francazi, dottore forestale esperto di gestione faunistica:

