Una notizia davvero importante è quella arrivata nella giornata di ieri lunedì 26 giugno, sul grave incidente di Casal Palocco, in cui purtroppo è deceduto un bimbo di appena 5 anni. Il Suv in cui viaggiavano i The Borderline, andava a circa 124 km/h.

Gli amici di Matteo Di Pietro, il ragazzo alla guida della macchina di grande cilindrata hanno preso le distanze da lui. Infatti le loro testimonianze sono state davvero importanti per portare poi all’arresto del giovane.

Anche la giornata di oggi è davvero importante per la vicenda. Questo perché intorno alle 12, è in programma l’udienza di convalida del 20enne. Quest’ultimo avrà quindi la possibilità di spiegare cosa è successo. Il Gip nell’ordinanza dell’arresto ha scritto:

Alcuni dei passeggeri presenti all’interno della Lamborghini, guidata da Matteo Di Pietro, avevano più volte invitato il ragazzo a ridurre la velocità che era eccessiva rispetto al limite del 50 km/h.

Di Pietro ha affittato la Lamborghini con unico ed evidente fine di impressionare e catturare l’attenzione dei giovani visitatori del web per aumentare i guadagni della pubblicità. A scapito quindi della sicurezza e della responsabilità e di conseguenza procedendo ad una velocità superiori ai limiti indicati.

Da questa ordinanza si capisce appunto che le dichiarazioni dei suoi amici, hanno portato al suo arresto. Hanno detto che gli hanno detto più volte di rallentare, ma lui non li ha ascoltati.

Incidente di Casal Palocco: i fatti

Il triste episodio è avvenuto intorno alle 15.45 di mercoledì 14 giugno. Il piccolo Manuel, questo il nome del bimbo, era appena uscito dall’asilo. Avevano fatto la festa di fine anno.

Era a bordo della Smart ForFour, con la madre e la sorellina minore. La donna dalla sua versione, ha detto di essere stata travolta dal Suv all’improvviso. Purtroppo l’impatto non ha lasciato scampo al suo bimbo, che è deceduto dopo il trasporto in ospedale.

Gli inquirenti ora stanno cercando di capire anche la posizione degli amici a bordo dell’auto. Questo perché da alcune indiscrezione è emerso che loro non hanno mai chiamato i soccorsi. Ora saranno solo le indagini a far luce su questo grave episodio.