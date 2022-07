La donna non è in gravi condizioni

Grave incidente frontale a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre la donna al volante, che per fortuna non è in gravi condizioni. Insieme alla mamma viaggiava anche una bambina nel suo seggiolino: la figlia sarebbe uscita illesa dal frontale.

L’incidente ha avuto luogo nel mattino di lunedì 4 luglio 2022, sulla Sp42, a Trescore Balneario. La donna che era al volante era rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto ed è stata ricoverata in ospedale in codice giallo. Insieme a lei anche la figlia piccola di 6 anni, uscita illesa.

L’auto della donna è andata a schiantarsi frontalmente contro un camion che procedeva in direzione opposta. Secondo quanto si apprende, l’incidente ha avuto luogo intorno alle 9 del mattino. Le forze dell’ordine sono al lavoro per poter ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, per capire cause ed eventuali responsabilità.

I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo hanno subito raggiunto il luogo dell’incidente, cercando immediatamente di liberare la donna, che era rimasta incastrata tra le lamiere. Per fortuna le ferite riportate non erano così gravi, anche se i sanitari, intervenuti insieme ai pompieri, hanno preferito trasportare la donna in ospedale.

Gli operatori sanitari della Croce Rossa hanno soccorso anche la figlia di 6 anni della donna, che al momento dell’incidente viaggiava ei sedili posteriori del mezzo. Era regolarmente seduta sul seggiolino e indossava la cintura di sicurezza. E questo le ha salvato la vita.

Incidente frontale a Trescore Balneario: mamma e figlia soccorse dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118

La donna è stata trasportata in codice giallo in ospedale, dopo che i sanitari della Croce Rossa le hanno prestato le prime cure. Secondo fonti ospedaliere e investigative le sue ferite non sarebbero gravi. Completamente illesa la bimba di 6 anni.