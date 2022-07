Tragedia nel Salento, sulla strada di San Foca, località che fa parte della marina di Melendugno, di cui è frazione, in provincia di Lecce. Fatale incidente in moto per una coppia di fidanzati. L’uomo, che era alla guida del mezzo a due ruote, improvvisamente ha perso il controllo del mezzo. E la coppia è morta davanti agli occhi degli amici che non hanno potuto far niente.

A morire in Salento sulla strada di San Foca Antonio Carlà di 47 anni e Sara Rollo di 43 anni. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte di domenica 17 luglio quando la coppia ha perso la vita mentre tornava a casa sulla due ruote dopo una serata trascorsa presso la marina di Meledugno.

Le cause dell’incidente non sono ancora note. Quello che si sa è solo che all’improvviso l’uomo che si trovava alla guida della sua moto ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro il cordolo della pista ciclabile. Entrambi sono stati scaraventati a qualche metro di distanza dalla moto.

L’incidente è avvenuto di fronte agli occhi degli amici con cui avevano appena trascorso la serata. Sono stati loro a lanciare l’allarme e a tentare di prestare i primi soccorsi. Ma purtroppo per la coppia non c’era più niente da fare.

In poco tempo sul luogo sono arrivati i sanitari del 118 e insieme a loro anche i Carabinieri e la polizia locale. I medici hanno tentato di tutto per salvare la vita ad Antonio Carlà e a Sara Rollo, ma le ferite gravi riportate non hanno dato loro scampo.

Gli amici della coppia era sconvolti e sono stati portati in pronto soccorso per alcuni accertamenti. Intanto le forze dell’ordine hanno fatto tutti i rilievi del caso: non sono state coinvolte altre auto nell’incidente.

Tutti si stringono agli amici e ai famigliari dei due fidanzati che hanno perso tragicamente la vita in questo incidente in Salento.