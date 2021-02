Grave il papà ferito nell'incidente in scooter, insieme al figlio di 10 anni

A Milano un grave incidente in scooter ha ferito l’uomo che era alla guida del mezzo su due ruote e il figlio. Il papà che guidava lo scooter si trova al momento ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute, mentre il bimbo di 10 anni che era sul mezzo insieme a lui è rimasto ferito durante lo scontro con l’auto.

Fonte Pixabay

L’incidente ha avuto luogo nella serata di martedì 23 febbraio 2021, intorno alle ore 20. In viale Certosa uno scooterone Tmax e un’auto si sono scontrati, in un impatto, all’angolo con viale Monte Ceneri, davvero molto violento.

A bordo dello scooter c’erano un uomo di 55 anni e il figlio di 10 anni. Purtroppo l’autista del mezzo a due ruote versa in gravi condizioni e sarebbe anche in pericolo di vita, mentre il bambino sarebbe rimasto solo ferito lievemente.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori. L’uomo di 55 anni anni e il figlio hanno ricevuto le prime cure da due ambulanze e due auto mediche, prima del trasferimento in ospedale, al Niguarda di Milano.

Ovviamente sono intervenuti anche gli agenti della Locale, che hanno fatto tutti i rilievi del caso, per poter ricostruire le dinamiche dell’incidente e capire perché auto e scooter si sono scontrate e di chi sono le responsabilità del terribile incidente. Al momento non è trapelato nulla in merito alle indagini della polizia.

Incidente in scooter a Milano: quali sono le condizioni di salute dei feriti

L’uomo di 55 anni ha riportato ferite gravi: i medici lo hanno trasportato in condizioni critiche all’ospedale Niguarda, dove presto sarebbe peggiorato. Si trova ancora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Fonte Pixabay

Il bambino di 10 anni ha riportato delle ferite, medicate presso il pronto soccorso della stessa struttura sanitaria milanese. Non è in pericolo di vita. Speriamo che entrambi si possano presto rimettere.