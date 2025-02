Incidente in tangenziale, l’auto è completamente distrutta: coinvolte due ragazze di 23 e 24 anni. Dove e cos’è successo

Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio, sulla Circonvallazione Salaria a Roma. Due giovani donne, di 23 e 24 anni, sono state trasportate in ospedale in codice rosso dopo un incidente che ha visto la loro auto schiantarsi contro il guardrail. Le indagini sono attualmente in corso da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 4.30. Le due ragazze viaggiavano a bordo di un’Audi, dirette verso San Giovanni. Non è chiaro chi fosse al volante al momento dell’incidente, tuttavia la conducente ha perso il controllo del veicolo per motivi ancora da accertare. L’auto ha sbandato e si è schiantata violentemente contro il guardrail all’altezza di via Nomentana. L’impatto è stato devastante, distruggendo il veicolo e causando gravi ferite alle occupanti.

Gli automobilisti che si trovavano nelle vicinanze hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza, contattando il Numero Unico delle Emergenze 112. I soccorritori sono giunti rapidamente sul posto con diversi mezzi, e le due ragazze sono state trasferite in codice rosso. Una di loro è stata portata all’ospedale San Giovanni Addolorata, mentre l’altra è stata trasferita al Policlinico Umberto I. Le loro condizioni sono apparse serie sin dal primo momento, ma ulteriori dettagli sulle loro condizioni di salute non sono stati resi noti.

Dettagli sull’incidente e soccorsi

Il sinistro si è verificato in un tratto di strada noto per il suo traffico intenso, specialmente durante le ore notturne. La polizia locale di Roma Capitale, in particolare il II Gruppo Sapienza, ha svolto i rilievi di rito per raccogliere informazioni utili sugli eventi che hanno portato all’incidente. Sebbene i primi accertamenti non abbiano evidenziato il coinvolgimento di altri veicoli, le indagini sono ancora in fase di sviluppo per determinare con precisione la causa dello sbandamento dell’Audi.

La rapidità dei soccorsi ha sicuramente contribuito a evitare conseguenze ancora più gravi. Gli operatori sanitari hanno agito prontamente, gestendo la situazione e assicurando che le ragazze ricevessero le cure necessarie. La loro professionalità è stata fondamentale nel garantire un intervento tempestivo in un momento critico.

Tangenziale chiusa e gestione del traffico

Dopo l’incidente, la Circonvallazione Salaria è stata chiusa in direzione San Giovanni per permettere alla polizia locale di eseguire i rilievi necessari e gestire la situazione. Diversi agenti sono stati schierati sul luogo del sinistro per coordinare le operazioni di rimozione dei detriti e delle parti dell’auto, garantendo nel contempo la sicurezza degli automobilisti in transito. La chiusura della strada ha causato inevitabili disagi al traffico, con gli agenti che hanno lavorato per deviare i veicoli e minimizzare i disguidi per gli utenti della strada.

Le autorità competenti monitorano costantemente la situazione per garantire un rapido ripristino della viabilità. La Circonvallazione Salaria è una delle arterie principali di Roma, e la sua chiusura ha ripercussioni immediate sulla circolazione in tutta l’area circostante. Gli aggiornamenti sulla riapertura della strada saranno comunicati alle autorità non appena le operazioni di pulizia e rimozione dei detriti saranno completate.